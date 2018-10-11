"Тоттенхэм" лишился Вертонгена до декабря

Ян Вертонген "Тоттенхэм" лишился своего ведущего защитника Яна Вертонгена до декабря с травмой задней поверхности бедра.

Свою травму Вертонген получил еще в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" 29 сентября (0:2). Тогда Ян был заменен в перерыве и впоследствии пропустил поединки против "Барселоны" и "Кардиффа".

На прошлой неделе главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес вызвал серьезное возмущение у своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, когда объявил, что повреждение вывело Вертонгена из строя на шесть недель.

"Вы узнали о ситуации с Вертонгеном до моей пресс-конференции, потому что Роберто общался с прессой раньше нас. Но он наш игрок. Он работник "Тоттенхэма". А теперь мы вынуждены приходить сюда и давать объяснения", — говорил Почеттино.

Также Маурисио отметил, что озвученный Мартинесом прогноз — предварительный, и ситуация со сроками восстановления еще может измениться после дополнительного обследования 31-летнего защитника. Так оно и вышло.

Сегодня лондонский клуб официально объявил, что реабилитация Вертонгена проходит хорошо, однако к тренировкам Ян вернется только зимой. Естественно, что затем защитнику еще потребуется время, чтобы заново набрать форму.

"Теперь игрок сборной Бельгии продолжит свое восстановление с прицелом на возвращение к полноценным тренировкам в декабре", — гласит заявление "шпор".

Таким образом, Вертонген пропустит целый ряд матчей "Тоттенхэма", включая поединки с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" в Премьер-Лиге.



Метки Вертонген, Тоттенхэм, травмы

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 324

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  1. reams 11.10.2018 17:46 # reams
    надеюсь не выживет, одной мразью в АПЛ меньше ))

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  2. chebrec 11.10.2018 17:32 # chebrec
    Потеря огромная для тх

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  3. ccchelsea 11.10.2018 17:16 # ccchelsea
    До декабря на одного ублюдка в АПЛ будет меньше.

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  4. mixmaster 11.10.2018 17:13 # mixmaster
    пипец теперь хуанхэ

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  5. agressor 11.10.2018 17:07 # agressor
    Тоттенхэ - северокорейский клуб )))

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  6. pauk 11.10.2018 17:05 # pauk
    Душный пидор

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  7. zzspurs 11.10.2018 17:04 # zzspurs
    Здоровья Яну!

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  8. mancunia-planet 11.10.2018 17:03 # mancunia-planet
    Важнейший игрок обороны вылетел, один из лучших в лиге

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