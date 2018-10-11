"Тоттенхэм" лишился Вертонгена до декабря

"Тоттенхэм" лишился своего ведущего защитника Яна Вертонгена до декабря с травмой задней поверхности бедра.

Свою травму Вертонген получил еще в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" 29 сентября (0:2). Тогда Ян был заменен в перерыве и впоследствии пропустил поединки против "Барселоны" и "Кардиффа".



На прошлой неделе главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес вызвал серьезное возмущение у своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, когда объявил, что повреждение вывело Вертонгена из строя на шесть недель.



"Вы узнали о ситуации с Вертонгеном до моей пресс-конференции, потому что Роберто общался с прессой раньше нас. Но он наш игрок. Он работник "Тоттенхэма". А теперь мы вынуждены приходить сюда и давать объяснения", — говорил Почеттино.



Также Маурисио отметил, что озвученный Мартинесом прогноз — предварительный, и ситуация со сроками восстановления еще может измениться после дополнительного обследования 31-летнего защитника. Так оно и вышло.



Сегодня лондонский клуб официально объявил, что реабилитация Вертонгена проходит хорошо, однако к тренировкам Ян вернется только зимой. Естественно, что затем защитнику еще потребуется время, чтобы заново набрать форму.



"Теперь игрок сборной Бельгии продолжит свое восстановление с прицелом на возвращение к полноценным тренировкам в декабре", — гласит заявление "шпор".



Таким образом, Вертонген пропустит целый ряд матчей "Тоттенхэма", включая поединки с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" в Премьер-Лиге.