"Тоттенхэм" лишился Вертонгена до декабря
"Тоттенхэм" лишился своего ведущего защитника Яна Вертонгена до декабря с травмой задней поверхности бедра.
Свою травму Вертонген получил еще в победном для "шпор" матче Премьер-Лиги против "Хаддерсфилда" 29 сентября (0:2). Тогда Ян был заменен в перерыве и впоследствии пропустил поединки против "Барселоны" и "Кардиффа".
На прошлой неделе главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес вызвал серьезное возмущение у своего коллеги из "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино, когда объявил, что повреждение вывело Вертонгена из строя на шесть недель.
"Вы узнали о ситуации с Вертонгеном до моей пресс-конференции, потому что Роберто общался с прессой раньше нас. Но он наш игрок. Он работник "Тоттенхэма". А теперь мы вынуждены приходить сюда и давать объяснения", — говорил Почеттино.
Также Маурисио отметил, что озвученный Мартинесом прогноз — предварительный, и ситуация со сроками восстановления еще может измениться после дополнительного обследования 31-летнего защитника. Так оно и вышло.
Сегодня лондонский клуб официально объявил, что реабилитация Вертонгена проходит хорошо, однако к тренировкам Ян вернется только зимой. Естественно, что затем защитнику еще потребуется время, чтобы заново набрать форму.
"Теперь игрок сборной Бельгии продолжит свое восстановление с прицелом на возвращение к полноценным тренировкам в декабре", — гласит заявление "шпор".
Таким образом, Вертонген пропустит целый ряд матчей "Тоттенхэма", включая поединки с "Манчестер Сити", "Челси" и "Арсеналом" в Премьер-Лиге.
11.10.2018 17:00
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надеюсь не выживет, одной мразью в АПЛ меньше ))
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Потеря огромная для тх
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До декабря на одного ублюдка в АПЛ будет меньше.
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пипец теперь хуанхэ
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Тоттенхэ - северокорейский клуб )))
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Душный пидор
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Здоровья Яну!
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Важнейший игрок обороны вылетел, один из лучших в лиге
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