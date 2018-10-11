Азар хочет перейти в "Реал" ради "Золотого мяча"

Лидер "Челси" Эден Азар признался, что на переход в "Реал" его мотивирует желание выиграть "Золотой мяч". Однако в январе этого перехода точно не будет.

После Чемпионата Мира в России, где Азар выиграл бронзовые медали со сборной Бельгии, плеймейкер рассказал, что для него наступило время покинуть "Челси" и сменить обстановку.



Переговорив с Маурицио Сарри, бельгиец остался на "Стэмфорд Бридж" как минимум на сезон. О своем решении Эден не пожалел, вместе с "Челси" выдающимся образом стартовав в новом сезоне.



В интервью Sky Sports Азар подтвердил, что не помышляет о переходе в "Реал" в зимнее трансферное окно. Однако мысль перебраться в Испанию по-прежнему не дает Эдену покоя. Бельгиец уверен, что на "Сантьяго Бернабеу" у него будут все шансы выиграть "Золотой мяч".



"Возможно, это одна из главных причин, почему я хочу уйти. Уйду ли я из "Челси" в январе? Совершенно точно нет", - рассказал Азар.