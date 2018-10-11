Азар хочет перейти в "Реал" ради "Золотого мяча"
Лидер "Челси" Эден Азар признался, что на переход в "Реал" его мотивирует желание выиграть "Золотой мяч". Однако в январе этого перехода точно не будет.
После Чемпионата Мира в России, где Азар выиграл бронзовые медали со сборной Бельгии, плеймейкер рассказал, что для него наступило время покинуть "Челси" и сменить обстановку.
Переговорив с Маурицио Сарри, бельгиец остался на "Стэмфорд Бридж" как минимум на сезон. О своем решении Эден не пожалел, вместе с "Челси" выдающимся образом стартовав в новом сезоне.
В интервью Sky Sports Азар подтвердил, что не помышляет о переходе в "Реал" в зимнее трансферное окно. Однако мысль перебраться в Испанию по-прежнему не дает Эдену покоя. Бельгиец уверен, что на "Сантьяго Бернабеу" у него будут все шансы выиграть "Золотой мяч".
"Возможно, это одна из главных причин, почему я хочу уйти. Уйду ли я из "Челси" в январе? Совершенно точно нет", - рассказал Азар.
11.10.2018 16:25
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Последние комментарии:
лол, последние мячи брал Месси и Рон, Рон также победил в этой номинации играв еще в АПЛ, взяв с МЮ ушастого.
так что сконцентрируйся на Челси, приведи Челси к победе в ЛЧ и снова в АПЛ, забивай много голов и отдавай пасы и будет у тебя ЗМ без переездов!
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Увы, но летом Синюшные потеряют своего главного креативщика и забиваку. Даже если Конте получит должность тренера в Реале, то и в этом случае Азар уйдет, скорее всего.
Заменить его на Икарди не получится, даже если тот перейдет. Он и близко не ровня по уровню Пенсозару
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Бред. Вот ему больше нечем себя стимулировать.. хотя может только перейти чтобы стать чемпионом Испании. Забить Барселоне.
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Азар: сейчас я — лучший игрок в мире
Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей форме в нынешнем сезоне.
«Да, сейчас я лучший игрок в мире. Но всегда можно стать лучше. Например, можно забивать больше голов.
Сейчас я в довольно хорошей форме. Надеюсь, смогу играть так ещё долгое время.
Если честно, я думаю, что раньше бывал в форме и получше. С точки зрения статистики я начал сезон лучше, чем когда-либо. Но если говорить об игре, то у меня были лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», — приводит слова Азара пресс-служба сборной Бельгии.
Эден является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В стартовых 8 турах 27-летний нападающий забил 7 голов (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.
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кароч, реалы и барсы - это как godmode, так еще и с патчем на бабло, а лалига - самый легкий уровень.
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11.10.2018 16:53 #
rentv
Бургер Кинг кинул меня на 600 рублей!
Никогда не ходите в это пидорское заведение!
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Источник: http://fapl.ru/posts/65833/?c=1#c6736435
> меня
> пидорское заведение!
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ему суждено лишь полировать мяч конте
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много бале в реале золотых мячей взял?
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Ахмат сила
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щас бы думать что Реал это пик карьеры игрока, давно местным у6людкам нужно понять что АПЛ это и есть престиж. даже все топ тренеры сконцентрированы в АПЛ, хотя еще бы сюда Аллегри, Жардима и Зидана.
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11.10.2018 16:53 # удалить
rentv
Бургер Кинг кинул меня на 600 рублей!
Никогда не ходите в это пидорское заведение!
Источник: http://fapl.ru/posts/65833/?c=1#c6736405
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Кл0пп Т0п
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Лет через тридцать будут помнить только мэсси и рональдо
Так что нечего рыпаться
Ещё ЛЧ надо выиграть с Челси
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Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов отказаться от гонорара за бой против Конора Макгрегора и покинуть промоушен, если его товарища по команде Зубайру Тухугова уволят за потасовку.
«Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен – я закончил начатое [Конором].
В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата [Абубакара] – на камере все видно.
Знайте, вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все таки решите его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву.
И да, чуть не забыл – гонорар мой, который вы не отдаете и с которым так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял», – написал Нурмагомедов в инстаграме.
Ранее менеджмент Артема Лобова сообщил, что поединок спортсмена против Зубайры Тухугова отменен.
Поединок Тухугова и Лобова должен был пройти 27 октября в Канаде. После потасовки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.
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да бля, лучше б уже зимой свалил
(ответить)
Бургер Кинг кинул меня на 600 рублей!
Никогда не ходите в это пидорское заведение!
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крысенка определить очень просто - он постоянно говорит только о себе (Куртуа, Азар, Даммяччерезцентрштрафнойсен)
(ответить)
бля, может Ромке выгоднее уже проплатить ему мячишку?
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Продать крысу зимой
Таких в Челси не должно быть!
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Это может сработать, потому что попытка Переса и ФИФА/УЕФА слепить из Модрича главного оппонента Месси нелепа.
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