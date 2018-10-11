Азар хочет перейти в "Реал" ради "Золотого мяча"

Эден Азар Лидер "Челси" Эден Азар признался, что на переход в "Реал" его мотивирует желание выиграть "Золотой мяч". Однако в январе этого перехода точно не будет.

После Чемпионата Мира в России, где Азар выиграл бронзовые медали со сборной Бельгии, плеймейкер рассказал, что для него наступило время покинуть "Челси" и сменить обстановку.

Переговорив с Маурицио Сарри, бельгиец остался на "Стэмфорд Бридж" как минимум на сезон. О своем решении Эден не пожалел, вместе с "Челси" выдающимся образом стартовав в новом сезоне.

В интервью Sky Sports Азар подтвердил, что не помышляет о переходе в "Реал" в зимнее трансферное окно. Однако мысль перебраться в Испанию по-прежнему не дает Эдену покоя. Бельгиец уверен, что на "Сантьяго Бернабеу" у него будут все шансы выиграть "Золотой мяч".

"Возможно, это одна из главных причин, почему я хочу уйти. Уйду ли я из "Челси" в январе? Совершенно точно нет", - рассказал Азар.



Метки Азар, Реал, Челси

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2018 16:25

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. h22o 11.10.2018 17:43 # h22o
    лол, последние мячи брал Месси и Рон, Рон также победил в этой номинации играв еще в АПЛ, взяв с МЮ ушастого.

    так что сконцентрируйся на Челси, приведи Челси к победе в ЛЧ и снова в АПЛ, забивай много голов и отдавай пасы и будет у тебя ЗМ без переездов!

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  2. staryi-eblan 11.10.2018 17:42 # staryi-eblan
    Увы, но летом Синюшные потеряют своего главного креативщика и забиваку. Даже если Конте получит должность тренера в Реале, то и в этом случае Азар уйдет, скорее всего.

    Заменить его на Икарди не получится, даже если тот перейдет. Он и близко не ровня по уровню Пенсозару

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  3. olegxit 11.10.2018 17:31 # olegxit
    Бред. Вот ему больше нечем себя стимулировать.. хотя может только перейти чтобы стать чемпионом Испании. Забить Барселоне.

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  4. chebrec 11.10.2018 17:31 # chebrec
    Азар: сейчас я — лучший игрок в мире
    Нападающий лондонского «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар поделился мнением о своей форме в нынешнем сезоне.

    «Да, сейчас я лучший игрок в мире. Но всегда можно стать лучше. Например, можно забивать больше голов.

    Сейчас я в довольно хорошей форме. Надеюсь, смогу играть так ещё долгое время.

    Если честно, я думаю, что раньше бывал в форме и получше. С точки зрения статистики я начал сезон лучше, чем когда-либо. Но если говорить об игре, то у меня были лучшие периоды в «Лилле» и «Челси», — приводит слова Азара пресс-служба сборной Бельгии.

    Эден является лучшим бомбардиром в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги. В стартовых 8 турах 27-летний нападающий забил 7 голов (2 — с пенальти) и отдал 3 результативные передачи.

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  5. monsieurgood 11.10.2018 17:24 # monsieurgood
    кароч, реалы и барсы - это как godmode, так еще и с патчем на бабло, а лалига - самый легкий уровень.

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  6. narcot 11.10.2018 17:22 # narcot
    11.10.2018 16:53 #
    rentv

    Бургер Кинг кинул меня на 600 рублей!

    Никогда не ходите в это пидорское заведение!
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/65833/?c=1#c6736435

    > меня
    > пидорское заведение!

    (ответить)

  7. narcot 11.10.2018 17:20 # narcot
    ему суждено лишь полировать мяч конте

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  8. mata05 11.10.2018 17:16 # mata05
    много бале в реале золотых мячей взял?

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  9. selfish 11.10.2018 17:07 # selfish
    Ахмат сила

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  10. al-faarabi 11.10.2018 17:05 # al-faarabi
    щас бы думать что Реал это пик карьеры игрока, давно местным у6людкам нужно понять что АПЛ это и есть престиж. даже все топ тренеры сконцентрированы в АПЛ, хотя еще бы сюда Аллегри, Жардима и Зидана.

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  11. rentv 11.10.2018 17:01 # rentv
    11.10.2018 16:53 # удалить
    rentv

    Бургер Кинг кинул меня на 600 рублей!

    Никогда не ходите в это пидорское заведение!

    Источник: http://fapl.ru/posts/65833/?c=1#c6736405

    (ответить)

  12. moneymaker 11.10.2018 17:01 # moneymaker
    Кл0пп Т0п

    (ответить)

  13. chebrec 11.10.2018 16:57 # chebrec
    Лет через тридцать будут помнить только мэсси и рональдо
    Так что нечего рыпаться
    Ещё ЛЧ надо выиграть с Челси

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  14. rentv 11.10.2018 16:56 # rentv
    Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов отказаться от гонорара за бой против Конора Макгрегора и покинуть промоушен, если его товарища по команде Зубайру Тухугова уволят за потасовку.

    «Почему вы должны наказывать именно мою команду, когда дрались обе. Если вы скажете, что я это начал, то я не согласен – я закончил начатое [Конором].

    В любом случае, так накажите меня, причем тут Зубайра Тухугов? Вы отменили бой Зубайры и хотите уволить его за то, что он ударил Конора, после того как Конор первый ударил моего другого брата [Абубакара] – на камере все видно.

    Знайте, вы и меня потеряете вместе с ним. У нас в России мы своих не бросаем, и я за своего брата пойду до конца. Если вы все таки решите его уволить, то и мне не забудьте отправить разорванный контракт, в противном случае я сам его порву.

    И да, чуть не забыл – гонорар мой, который вы не отдаете и с которым так возитесь, можете оставить себе, только смотрите чтоб он у вас в горле не застрял», – написал Нурмагомедов в инстаграме.

    Ранее менеджмент Артема Лобова сообщил, что поединок спортсмена против Зубайры Тухугова отменен.

    Поединок Тухугова и Лобова должен был пройти 27 октября в Канаде. После потасовки в октагоне президент UFC Дэйна Уайт заявил, что промоушен разорвет контракты с бойцами, которые участвовали в драке. Среди них был Тухугов, который заявил, что ударил Конору пощечину.

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  15. reams 11.10.2018 16:53 # reams
    да бля, лучше б уже зимой свалил

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  16. rentv 11.10.2018 16:53 # rentv
    Бургер Кинг кинул меня на 600 рублей!

    Никогда не ходите в это пидорское заведение!

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  17. monsieurgood 11.10.2018 16:49 # monsieurgood
    крысенка определить очень просто - он постоянно говорит только о себе (Куртуа, Азар, Даммяччерезцентрштрафнойсен)

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  18. dov0804 11.10.2018 16:45 # dov0804
    бля, может Ромке выгоднее уже проплатить ему мячишку?

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  19. chebrec 11.10.2018 16:45 # chebrec
    Продать крысу зимой
    Таких в Челси не должно быть!

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  20. brown-ale 11.10.2018 16:33 # brown-ale
    Это может сработать, потому что попытка Переса и ФИФА/УЕФА слепить из Модрича главного оппонента Месси нелепа.

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