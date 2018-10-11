FA может нанять эксперта, читающего по губам, чтобы определить вину Моуриньо
FA может нанять лингвистического эксперта и эксперта, читающего по губам, чтобы определить степень вины рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.
Напомним, в минувшее воскресенье "красные дьяволы" отпраздновали очень эмоциональную победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:2, уступая после первого тайма в два мяча.
А на следующий день стало известно, что Моуриньо, уходя с поля "Олд Траффорд" в подтрибунный тоннель, выкрикнул некие ругательства перед объективом видеокамеры.
Как сообщает Sky Sports сегодня, расследование в отношении Жозе продолжается, однако пока Ассоциации не удалось установить, какие конкретно слова произнес тренер.
Часть слова едва различимы и произнесены на португальском языке, поэтому FA может потребоваться помощь экспертов в этих областях.
Добавим, если Моуриньо будут выдвинуты обвинения "за употребление оскорбительных или ругательных выражений", ему может грозить дисквалификация. Это важно, ведь после международного перерыва "Юнайтед" играть против "Челси", бывшего клуба Жозе.
11.10.2018 16:00
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Ребят. Кто играет в фифу. Вы уже получили награды за weekend league?
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Дайте ему нассать на челсей, а потом дисквалифицируйте!
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Маур ведет мю к успеху
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эксперта по анальным трещинам ему за счет заведения
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Пусть пригласят местного эксперта с шершавым мухомором.
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а если эксперт, читающий по губам, не сможет понять, что сказал Моуриньо, тогда они наймут экстрасенса, чтобы тот сказал, о чем думал Моуриньо в тот момент?))
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.u.a .u.a .u.a, как кричат болелы в Испании команде соперника!
ибо puta орать низзя!
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Красиво ФА ссыт на Маура, продолжайте.
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блять если чтобы выяснить то что сказал Маур требуется эксперт так нихуя вообще это расследовать, ибо никто ничего не понял и никто не оскарблен . ФА долбаебы
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по губам этому господину! да у него на лбу написано, что он шарлатан грёбаный!
Моур, аут!
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