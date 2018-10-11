FA может нанять эксперта, читающего по губам, чтобы определить вину Моуриньо

Жозе Моуриньо FA может нанять лингвистического эксперта и эксперта, читающего по губам, чтобы определить степень вины рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Напомним, в минувшее воскресенье "красные дьяволы" отпраздновали очень эмоциональную победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:2, уступая после первого тайма в два мяча.

А на следующий день стало известно, что Моуриньо, уходя с поля "Олд Траффорд" в подтрибунный тоннель, выкрикнул некие ругательства перед объективом видеокамеры.

Как сообщает Sky Sports сегодня, расследование в отношении Жозе продолжается, однако пока Ассоциации не удалось установить, какие конкретно слова произнес тренер.

Часть слова едва различимы и произнесены на португальском языке, поэтому FA может потребоваться помощь экспертов в этих областях.

Добавим, если Моуриньо будут выдвинуты обвинения "за употребление оскорбительных или ругательных выражений", ему может грозить дисквалификация. Это важно, ведь после международного перерыва "Юнайтед" играть против "Челси", бывшего клуба Жозе.



Метки FA, Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Ньюкасл, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. recyjoed 11.10.2018 17:45 # recyjoed
    Ребят. Кто играет в фифу. Вы уже получили награды за weekend league?

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  2. recyjoed 11.10.2018 17:43 # recyjoed
    Дайте ему нассать на челсей, а потом дисквалифицируйте!

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  3. chebrec 11.10.2018 16:47 # chebrec
    Маур ведет мю к успеху

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  4. monsieurgood 11.10.2018 16:46 # monsieurgood
    эксперта по анальным трещинам ему за счет заведения

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  5. brown-ale 11.10.2018 16:39 # brown-ale
    Пусть пригласят местного эксперта с шершавым мухомором.

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  6. danilych89 11.10.2018 16:32 # danilych89
    а если эксперт, читающий по губам, не сможет понять, что сказал Моуриньо, тогда они наймут экстрасенса, чтобы тот сказал, о чем думал Моуриньо в тот момент?))

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  7. h22o 11.10.2018 16:09 # h22o
    .u.a .u.a .u.a, как кричат болелы в Испании команде соперника!

    ибо puta орать низзя!

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  8. ccchelsea 11.10.2018 16:09 # ccchelsea
    Красиво ФА ссыт на Маура, продолжайте.

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  9. cruise877 11.10.2018 16:08 # cruise877
    блять если чтобы выяснить то что сказал Маур требуется эксперт так нихуя вообще это расследовать, ибо никто ничего не понял и никто не оскарблен . ФА долбаебы

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  10. mancunia-planet 11.10.2018 16:04 # mancunia-planet
    по губам этому господину! да у него на лбу написано, что он шарлатан грёбаный!
    Моур, аут!

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