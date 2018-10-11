FA может нанять эксперта, читающего по губам, чтобы определить вину Моуриньо

FA может нанять лингвистического эксперта и эксперта, читающего по губам, чтобы определить степень вины рулевого "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

Напомним, в минувшее воскресенье "красные дьяволы" отпраздновали очень эмоциональную победу над "Ньюкаслом" со счетом 3:2, уступая после первого тайма в два мяча.



А на следующий день стало известно, что Моуриньо, уходя с поля "Олд Траффорд" в подтрибунный тоннель, выкрикнул некие ругательства перед объективом видеокамеры.



Как сообщает Sky Sports сегодня, расследование в отношении Жозе продолжается, однако пока Ассоциации не удалось установить, какие конкретно слова произнес тренер.



Часть слова едва различимы и произнесены на португальском языке, поэтому FA может потребоваться помощь экспертов в этих областях.



Добавим, если Моуриньо будут выдвинуты обвинения "за употребление оскорбительных или ругательных выражений", ему может грозить дисквалификация. Это важно, ведь после международного перерыва "Юнайтед" играть против "Челси", бывшего клуба Жозе.