"Монако" освободил место под Анри

Тьерри Анри приблизился к назначению в "Монако" после того, как французский клуб уволил Леонарду Жардима с поста главного тренера.

В понедельник стало известно, что 41-летний Анри отверг предложение "Астон Виллы". Бирмингемский клуб предлагал Тьерри занять место уволенного Стива Брюса, но француз отказался.



По слухам, Анри принял такое решение в связи с интересом "Монако". Терпение Тьерри, судя по всему, окупилось: на фоне провального старта в Лиге 1 клуб расстался с Жардимом.



Как сообщает Daily Mirror, высока вероятность, что именно Анри займет место португальца. В таком случае Тьерри покинет сборную Бельгии, где работает ассистентом Роберто Мартинеса.