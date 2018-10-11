"Монако" освободил место под Анри

Тьерри Анри Тьерри Анри приблизился к назначению в "Монако" после того, как французский клуб уволил Леонарду Жардима с поста главного тренера.

В понедельник стало известно, что 41-летний Анри отверг предложение "Астон Виллы". Бирмингемский клуб предлагал Тьерри занять место уволенного Стива Брюса, но француз отказался.

По слухам, Анри принял такое решение в связи с интересом "Монако". Терпение Тьерри, судя по всему, окупилось: на фоне провального старта в Лиге 1 клуб расстался с Жардимом.

Как сообщает Daily Mirror, высока вероятность, что именно Анри займет место португальца. В таком случае Тьерри покинет сборную Бельгии, где работает ассистентом Роберто Мартинеса.




Метки Анри, Монако

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2018 15:00

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Последние комментарии:




  1. ccchelsea 11.10.2018 15:23 # ccchelsea
    Скоро Головин будет играть в Лиге 2.

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  2. vyrentz 11.10.2018 15:13 # vyrentz
    Вылетят нахер в Лигу2. Васильев идиот, сделал из клуба суперкаркет и винит тренера. Жардим в МЮ?

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  3. kalei 11.10.2018 15:06 # kalei
    Многоходовачка Анри

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  4. recyjoed 11.10.2018 15:01 # recyjoed
    Ну он вроде играл там. Так что норм!

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  5. chebrec 11.10.2018 15:01 # chebrec
    Как все хитро сделали

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