"Монако" освободил место под Анри
Тьерри Анри приблизился к назначению в "Монако" после того, как французский клуб уволил Леонарду Жардима с поста главного тренера.
В понедельник стало известно, что 41-летний Анри отверг предложение "Астон Виллы". Бирмингемский клуб предлагал Тьерри занять место уволенного Стива Брюса, но француз отказался.
По слухам, Анри принял такое решение в связи с интересом "Монако". Терпение Тьерри, судя по всему, окупилось: на фоне провального старта в Лиге 1 клуб расстался с Жардимом.
Как сообщает Daily Mirror, высока вероятность, что именно Анри займет место португальца. В таком случае Тьерри покинет сборную Бельгии, где работает ассистентом Роберто Мартинеса.
11.10.2018 15:00
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Последние комментарии:
Скоро Головин будет играть в Лиге 2.
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Вылетят нахер в Лигу2. Васильев идиот, сделал из клуба суперкаркет и винит тренера. Жардим в МЮ?
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Многоходовачка Анри
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Ну он вроде играл там. Так что норм!
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Как все хитро сделали
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