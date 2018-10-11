Шакири чувствует, что близок к основе "Ливерпуля"
Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири уверен, что близок к попаданию в основной состав "красных".
После переезда из "Стоука" швейцарец провел всего один матч в Премьер-Лиге с первых минут. Более того, Джердан уже дважды навлек на себя критику со стороны главного тренера Юргена Клоппа.
Тем не менее, Шакири убежден, что подбирается к статусу основного игрока "Ливерпуля". По мнению Джердана, он может выбить из состава Садио Мане или Мохамеда Салаха.
"У меня хорошие отношения с Клоппом, работать с ним очень весело. Он дает мне свободу, хочет, чтобы я раздавал ключевые передачи или бил по воротам. Я думаю, что постепенно приближаюсь к основе. Думаю, я очень близок к этому", - цитирует Шакири Daily Mirror.
11.10.2018 14:00
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Последние комментарии:
сказали ли что он ШаЧири)
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С Челси конечно лютый шанс просрал, но офк еще будут возможности.
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не продали Салаха во время, теперь Челси с Хазарда так же тупит.
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Клопп всё равно Салаха не посадит, как бы он не играл.
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Хули, Салах мёртвый, почему нет.
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