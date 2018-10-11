Шакири чувствует, что близок к основе "Ливерпуля"

Джердан Шакири Вингер "Ливерпуля" Джердан Шакири уверен, что близок к попаданию в основной состав "красных".

После переезда из "Стоука" швейцарец провел всего один матч в Премьер-Лиге с первых минут. Более того, Джердан уже дважды навлек на себя критику со стороны главного тренера Юргена Клоппа.

Тем не менее, Шакири убежден, что подбирается к статусу основного игрока "Ливерпуля". По мнению Джердана, он может выбить из состава Садио Мане или Мохамеда Салаха.

"У меня хорошие отношения с Клоппом, работать с ним очень весело. Он дает мне свободу, хочет, чтобы я раздавал ключевые передачи или бил по воротам. Я думаю, что постепенно приближаюсь к основе. Думаю, я очень близок к этому", - цитирует Шакири Daily Mirror.



Метки Ливерпуль, Шакири

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. cezar 11.10.2018 14:48 # cezar
    сказали ли что он ШаЧири)

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  2. gerrard08 11.10.2018 14:28 # gerrard08
    С Челси конечно лютый шанс просрал, но офк еще будут возможности.

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  3. alexomck 11.10.2018 14:20 # alexomck
    не продали Салаха во время, теперь Челси с Хазарда так же тупит.

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  4. ccchelsea 11.10.2018 14:12 # ccchelsea
    Клопп всё равно Салаха не посадит, как бы он не играл.

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  5. slash-lfc 11.10.2018 14:00 # slash-lfc
    Хули, Салах мёртвый, почему нет.

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