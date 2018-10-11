Роуз и Маккарти возвращаются в клубы на лечение

Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз и голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти досрочно покинули расположение сборной Англии из-за травм.

Роуз повредил пах еще в субботнем матче с "Кардиффом". Данни даже потребовалась вынужденная замена, из-за чего он не доиграл встречу, которая завершилась минимальной победой "шпор".



У 28-летнего Маккарти тоже возникли проблемы со здоровьем еще в клубе. Сегодня медицинский штаб сборной решил, что игроки не смогут помочь команде в матчах с Хорватией и Испанией.



"Прибыв в расположение сборной с незначительными травмами, сегодня Алекс Маккарти и Данни Роуз вернулись в свои клубы на лечение. Они не сыграют в предстоящих матчах", - гласит официальное заявление FA.