Роуз и Маккарти возвращаются в клубы на лечение

Трой Дини Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз и голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти досрочно покинули расположение сборной Англии из-за травм.

Роуз повредил пах еще в субботнем матче с "Кардиффом". Данни даже потребовалась вынужденная замена, из-за чего он не доиграл встречу, которая завершилась минимальной победой "шпор".

У 28-летнего Маккарти тоже возникли проблемы со здоровьем еще в клубе. Сегодня медицинский штаб сборной решил, что игроки не смогут помочь команде в матчах с Хорватией и Испанией.

"Прибыв в расположение сборной с незначительными травмами, сегодня Алекс Маккарти и Данни Роуз вернулись в свои клубы на лечение. Они не сыграют в предстоящих матчах", - гласит официальное заявление FA.




Метки Маккарти, Роуз, Саутгемптон, сборная Англии, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 11.10.2018 13:00

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  1. radik86radik 11.10.2018 13:12 # radik86radik
    Начинается. После этих международных пауз как после боевых действий-одни, мля, потери во всех клубах.

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  2. chebrec 11.10.2018 13:10 # chebrec
    Во многих клубах так

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