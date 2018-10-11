Роуз и Маккарти возвращаются в клубы на лечение
Левый защитник "Тоттенхэма" Данни Роуз и голкипер "Саутгемптона" Алекс Маккарти досрочно покинули расположение сборной Англии из-за травм.
Роуз повредил пах еще в субботнем матче с "Кардиффом". Данни даже потребовалась вынужденная замена, из-за чего он не доиграл встречу, которая завершилась минимальной победой "шпор".
У 28-летнего Маккарти тоже возникли проблемы со здоровьем еще в клубе. Сегодня медицинский штаб сборной решил, что игроки не смогут помочь команде в матчах с Хорватией и Испанией.
"Прибыв в расположение сборной с незначительными травмами, сегодня Алекс Маккарти и Данни Роуз вернулись в свои клубы на лечение. Они не сыграют в предстоящих матчах", - гласит официальное заявление FA.
11.10.2018 13:00
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Начинается. После этих международных пауз как после боевых действий-одни, мля, потери во всех клубах.
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Во многих клубах так
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