Маунт: "Лэмпард сказал, я смогу провести больше матчей за сборную Англии, чем он"

Новобранец сборной Англии Мейсон Маунт рассказал о поддержке, которую ему выразил главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард.

19-летний Маунт стал одним из нескольких новых лиц в сборной Англии, которой вскоре предстоит сыграть против Хорватии и Испании в рамках Лиги Наций. Приглашение в национальную команду стало наградой для Мейсона за блестящую игру за свой клуб на старте нового сезона.



По прибытии в лагерь сборной юный полузащитник рассказал, как Лэмпард, чью футболку "Челси" он носил в детстве, сообщил ему о поступившем от Гарета Саутгейта приглашении.



"Сперва он сказал, что подумывает убрать меня из состава на следующий матч и предоставить мне отдых. Но затем он улыбнулся и сказал: "Нет, я только что разговаривал с Гаретом, тебя вызвали в первую сборную".



"Как вы знаете, у него самого более 100 матчей за национальную команду, но он сказал, что я могу превзойти его. Он дал мне уже много советов, и я просто стараюсь прислушаться к ним всем".



"Сезон длинный, потому я столь многому научусь у него. Если я смогу добиться хотя бы половины от того, чего добился он, я буду очень счастлив", — цитирует Маунта The Telegraph.