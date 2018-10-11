Маунт: "Лэмпард сказал, я смогу провести больше матчей за сборную Англии, чем он"
Новобранец сборной Англии Мейсон Маунт рассказал о поддержке, которую ему выразил главный тренер "Дерби" Фрэнк Лэмпард.
19-летний Маунт стал одним из нескольких новых лиц в сборной Англии, которой вскоре предстоит сыграть против Хорватии и Испании в рамках Лиги Наций. Приглашение в национальную команду стало наградой для Мейсона за блестящую игру за свой клуб на старте нового сезона.
По прибытии в лагерь сборной юный полузащитник рассказал, как Лэмпард, чью футболку "Челси" он носил в детстве, сообщил ему о поступившем от Гарета Саутгейта приглашении.
"Сперва он сказал, что подумывает убрать меня из состава на следующий матч и предоставить мне отдых. Но затем он улыбнулся и сказал: "Нет, я только что разговаривал с Гаретом, тебя вызвали в первую сборную".
"Как вы знаете, у него самого более 100 матчей за национальную команду, но он сказал, что я могу превзойти его. Он дал мне уже много советов, и я просто стараюсь прислушаться к ним всем".
"Сезон длинный, потому я столь многому научусь у него. Если я смогу добиться хотя бы половины от того, чего добился он, я буду очень счастлив", — цитирует Маунта The Telegraph.
11.10.2018 12:00
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