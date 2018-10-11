"Ювентус" вступил в борьбу за Аарона Рэмси

Падкий до свободных агентов "Ювентус" обратил внимание на ситуацию с истекающим контрактом полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси.

Как известно, "канониры" отказались от дальнейших переговоров с Рэмси о продлении сотрудничества, и теперь вопрос лишь в том, будет Аарон продан в январе или уйдет с "Эмирейтс" по окончании сезона свободным агентом.



Только накануне пресса сообщала, что главными претендентами на 27-летнего игрока сборной Уэльса обещают стать "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед". Также Рэмси сватают "Челси".



Однако издание Daily Mail в эксклюзивном материале сообщает, что теперь в борьбу за Аарона вступил в "Ювентус". Преимущество туринцев перед грандами Премьер-Лиги в том, что они, будучи иностранным клубом, уже в январе смогут заключить предварительный контракт с Рэмси.



По слухам, Рэмси не горит желанием менять место жительства, особенно после недавнего пополнения в семье, однако возможность регулярно бороться за самые важные трофеи, включая Лигу Чемпионов, и выступать бок о бок с Криштиану Роналду могут стать определяющими факторами.



Сообщается, что главный тренер "Ювентус" Массимилиано Аллегри является большим поклонником Рэмси. Перебравшись в Турин безо всякой компенсации, Рэмси смог бы рассчитывать на зарплату порядка 250 тысяч фунтов в неделю.