"Бернли" может стать первым гостем на новом стадионе "Тоттенхэма"
"Бернли" может стать первым гостем на новом 62-тысячном стадионе "Тоттенхэма".
В прошлом месяце главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино рассказал, что президент клуба Даниэль Леви пообещал ему завершить строительство арены и ввести ее в эксплуатацию до Рождества.
Буквально на днях стало известно, что "Тоттенхэм" уже уложил привезенный из Голландии газон. Стадион стал еще ближе к тому, чтобы принять свой первый футбольный матч.
Как сообщает The Telegraph, первым официальным матчем на новом стадионе может стать противостояние с "Бернли" 15 декабря в рамках Премьер-Лиг. Таким образом, Леви собирается сдержать свое слово.
Если на этом заключительном этапе возникнут задержки, то переезд "Тоттенхэма" может быть отложен за пределы Рождества, однако в клубе более не ожидают никаких дополнительных проблем.
После завершения всех работ "шпорам" еще предстоит подвести итоговую смету. В клубе по-прежнему считают, что уложатся в озвученные изначально 850 миллионов фунтов, тогда как эксперты в области строительства уверены, что в реальности стоимостью проекта перевалит за 1 млрд.
11.10.2018 10:00
Просмотров: 553
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
https://goo.gl/images/TJxeAd
(ответить)
Держите в курсе
(ответить)
По фото вроде норм
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий