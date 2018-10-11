"Бернли" может стать первым гостем на новом стадионе "Тоттенхэма"

"Бернли" может стать первым гостем на новом 62-тысячном стадионе "Тоттенхэма".

В прошлом месяце главный тренер "шпор" Маурисио Почеттино рассказал, что президент клуба Даниэль Леви пообещал ему завершить строительство арены и ввести ее в эксплуатацию до Рождества.



Буквально на днях стало известно, что "Тоттенхэм" уже уложил привезенный из Голландии газон. Стадион стал еще ближе к тому, чтобы принять свой первый футбольный матч.



Как сообщает The Telegraph, первым официальным матчем на новом стадионе может стать противостояние с "Бернли" 15 декабря в рамках Премьер-Лиг. Таким образом, Леви собирается сдержать свое слово.



Если на этом заключительном этапе возникнут задержки, то переезд "Тоттенхэма" может быть отложен за пределы Рождества, однако в клубе более не ожидают никаких дополнительных проблем.



После завершения всех работ "шпорам" еще предстоит подвести итоговую смету. В клубе по-прежнему считают, что уложатся в озвученные изначально 850 миллионов фунтов, тогда как эксперты в области строительства уверены, что в реальности стоимостью проекта перевалит за 1 млрд.