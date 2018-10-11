Радриццани призвал клубы Чемпионшипа создать "Премьер-Лигу Два"

Владелец "Лидса" Андреа Радриццани назвал несостоятельной финансовую модель Чемпионшипа и призвал создать "Премьер-Лигу Два".

Стоимость телевизионного контракта Футбольной Лиги составляет всего 90 миллионов фунтов в год — или три процента от стоимости аналогичного контракта Премьер-Лиги. Причем эти 90 млн. фунтов делятся между 72 клубами, пускай львиная доля и достается 24 представителям Чемпионшипа.



Исследование Deloitte показывает, что в сезоне 2016/17 сразу 19 из 24 клубов Чемпионшипа были убыточными, и Радриццани считает, что так продолжаться больше не может.



"Думаю, модель Чемпионшипа стоит пересмотреть. Здесь большая текучка владельцев, клубы меняют собственников каждый год, два, три. Это нездоровая система для фанатов, для клубов, и оставаться в Чемпионшипа не особо целесообразно".



"Существует большая разница между клубами, понижающимися из Премьер-Лиги, и остальными. Эти клубы имеют парашютные выплаты, они получают повышенную долю от телевидения. При текущей модели те небольшие деньги, которые Футбольная Лига получает от телевидения, делятся между 72 клубами. Возможно, нам стоит пересмотреть это и подумать о создании Премьер-Лиги Два, которая могла бы быть жизнеспособной".



"Возьмите, к примеру, "Лидс", который смотрят по 500-600 тысяч людей в прямой трансляции Sky. Мы получаем от лиги лишь 2-2.5 млн. фунтов, и это является настоящим оскорблением, потому что с нашим участием более 20 прямых трансляций за сезон. Возможно, нам стоит пересмотреть это, потому что система не работает".



"Мы недополучаем денег, хотя создаем шоу, которое представляет большой интерес для каждого", — цитирует Радриццани The Independent.