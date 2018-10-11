"Челси" отправит своих фанатов в Освенцим

"Челси" будет бороться с проявлениям антисемитизма среди своих болельщиков отправкой провинившихся болельщиков в Освенцим — в образовательных целях.

Как объяснил изданию The Sun президент клуба Брюс Бак, владелец "синих" Роман Абрамович — еврей по происхождению, а с недавних пор и гражданин Израиля — желает в корне побороть любые проявления антисемитизма среди своей фанатской базы.



По мнению "Челси", простой запрет на посещение матчей является недостаточно эффективной мерой. Поэтому провинившихся фанатов клуб будет ставить перед выбором: или аннулирование сезонных абонементов, или экскурсия в концлагерь Освенцим.



Добавим, что последний заметный инцидент подобного характера случился год назад, когда "Челси" даже выпустил заявление с критикой собственных болельщиков, позволивших себе антисемитские кричалки на матче с "Тоттенхэмом".