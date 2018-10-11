"Челси" отправит своих фанатов в Освенцим

Роман Абрамович "Челси" будет бороться с проявлениям антисемитизма среди своих болельщиков отправкой провинившихся болельщиков в Освенцим — в образовательных целях.

Как объяснил изданию The Sun президент клуба Брюс Бак, владелец "синих" Роман Абрамович — еврей по происхождению, а с недавних пор и гражданин Израиля — желает в корне побороть любые проявления антисемитизма среди своей фанатской базы.

По мнению "Челси", простой запрет на посещение матчей является недостаточно эффективной мерой. Поэтому провинившихся фанатов клуб будет ставить перед выбором: или аннулирование сезонных абонементов, или экскурсия в концлагерь Освенцим.

Добавим, что последний заметный инцидент подобного характера случился год назад, когда "Челси" даже выпустил заявление с критикой собственных болельщиков, позволивших себе антисемитские кричалки на матче с "Тоттенхэмом".



Метки Абрамович, болельщики, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.10.2018 08:00

Количество просмотров Просмотров: 1087

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Последние комментарии:




  1. farot 11.10.2018 09:16 # farot
    за комбинацию заголовка и фото можно заяву в роскомнадзор накатать.
    Не балуйся так, михайло

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  2. dragonishka 11.10.2018 09:00 # dragonishka
    Заголовок огонь

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  3. brown-ale 11.10.2018 08:47 # brown-ale
    В Освенциме их ждет горячий прием!

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  4. chebrec 11.10.2018 08:38 # chebrec
    Это уже не смешно

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  5. goal 11.10.2018 08:16 # goal
    ура! растапливаем печи!

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  6. wajcik 11.10.2018 08:09 # wajcik
    Их там сожгут? )

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