"Челси" отправит своих фанатов в Освенцим
"Челси" будет бороться с проявлениям антисемитизма среди своих болельщиков отправкой провинившихся болельщиков в Освенцим — в образовательных целях.
Как объяснил изданию The Sun президент клуба Брюс Бак, владелец "синих" Роман Абрамович — еврей по происхождению, а с недавних пор и гражданин Израиля — желает в корне побороть любые проявления антисемитизма среди своей фанатской базы.
По мнению "Челси", простой запрет на посещение матчей является недостаточно эффективной мерой. Поэтому провинившихся фанатов клуб будет ставить перед выбором: или аннулирование сезонных абонементов, или экскурсия в концлагерь Освенцим.
Добавим, что последний заметный инцидент подобного характера случился год назад, когда "Челси" даже выпустил заявление с критикой собственных болельщиков, позволивших себе антисемитские кричалки на матче с "Тоттенхэмом".
11.10.2018 08:00
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Последние комментарии:
за комбинацию заголовка и фото можно заяву в роскомнадзор накатать.
Не балуйся так, михайло
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Заголовок огонь
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В Освенциме их ждет горячий прием!
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Это уже не смешно
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ура! растапливаем печи!
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Их там сожгут? )
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