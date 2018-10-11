Хави Грасия подпишет новый контракт с "Уотфордом"
Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия близок к подписанию нового контракта на три года.
В период, что "шершнями" владеет семейство Поццо, главные тренеры меняются на "Викаридж Роад" как перчатками. Назначенный в январе Грасия стал уже 10-м рулевым "Уотфорда" с 2012 года.
Однако теперь Хави может переломить эту тенденцию и обеспечить клубу преемственность и стабильность. В "Уотфорде" довольны сотрудничеством с 48-летним испанцем и хотят, чтобы это сотрудничество было долгосрочным.
Как сообщает The Telegraph, представители Грасии уже провели встречу с руководством "Уотфорда", уладив большинство деталей нового соглашения, которое будет рассчитано до 2021 года. Ожидается, что сделка будет заключена в ближайшие недели.
Добавим, что на международный перерыв "Уотфорд" ушел, занимая девятую позицию в Премьер-Лиге с 13 очками. Положение "шершней" могло бы быть лучше, если бы не обидные поражения от "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед".
11.10.2018 07:00
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