Эдерсон: "Алиссон на один шаг впереди меня"
Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон признался, что его партнер по сборной Бразилии Алиссон из "Ливерпуля" находится "на один шаг впереди".
Эдерсон блестяще отыграл прошлый сезон, свой дебютный в Англии, завоевав с "горожанами" титул Премьер-Лиги и попутно обновив множество рекордов.
Однако пока Эдерсону не удалось отобрать свитер с первым номером в национальной команде у Аллисона, который минувшим летом сам перебрался в Англию и теперь защищает цвета "Ливерпуля".
Таким образом, сейчас на счету Эдерсона лишь один матч за бразильскую сборную, тогда как у Аллисона — уже 32. Страж ворот "Сити" признает, что пока он отстает от конкурента.
"Думаю, мы во многом с ним похожи. Он очень позитивно начал сезон в "Ливерпуле". Вратарская доля жестока, потому что только один из нас может играть, но мы оба хорошо выступаем в Англии. Здесь он на один шаг впереди меня, он сыграл на Чемпионате Мира, но это не повод работать меньше".
"В Бразилии нет дефицита в голкиперах, и многие очень хорошие голкиперы не поехали на Чемпионат Мира. Кто бы ни встал в ворота бразильской сборной, он будет хорошо делать свою работу", — сообщил Эдерсон Globo Esporte.
11.10.2018 06:00
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