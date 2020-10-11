Кэррик вспомнил, как Фабрегас помешал его переходу в "Арсенал"

Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик вспомнил, как в свое время Сеск Фабрегас помешал его переходу в "Арсенал".

Как известно, с нынешнего сезона Кэррик является ассистентом главного тренера "Юнайтед", до этого 12 лет отыграв за клуб с "Олд Траффорд". Однако карьера Майкла могла сложиться совершенно иначе.



В 2004 году "Вест Хэм", за который тогда выступал Кэррик, вылетел из Премьер-Лиги, и Майкл готовился к смене клуба. Полузащитник вел переговоры с Харри Рэднаппом из "Портусмута", и как раз в тот момент у него появился заманчивый вариант с "Арсеналом".



"Когда мы возвращались после встречи с Харри, поступил еще один звонок. На связи был "Арсенал", они просили нас о встрече с Арсеном. Поскольку в тот момент мы проезжали мимо его дома в Северном Лондоне, мы сразу же договорились встретиться. Уже через час я сидел в гостиной у Арсена Венгера и не мог в это поверить. Неужели это действительно происходит? "Арсенал"! Неужели я на пороге того, чтобы присоединиться к "Непобедимым", которые только что прошли сезон без единого поражения?"



"Мы разговаривали почти час насчет футбола. На выходных Венгера ожидал матч за Суперкубок Англии, и я подумал, он определенно заинтересован в моем приобретении, раз провел час со мной. "Давай мы сперва съездим в Кардифф, а затем увидимся с тобой в понедельник", — сказал напоследок Венгер. Все складывалось так быстро, что мне потребовалось несколько минут, чтобы осмыслить это. Тем вечером я сел на край кровати и долго разговаривал с женой о своих перспективах. У меня кружилась голова. Ведь "Арсенал" мог быть только первым или вторым в Премьер-Лиге".



"В воскресенье я уселся у себя дома перед телевизором, чтобы посмотреть матч за Суперкубок Англии между "Арсеналом" и "Манчестер Юнайтед", которому было суждено стать моей будущей командой".



"Я увидел этого 17-летнего парня, Сеска Фабрегаса, на месте Патрика Виейра. Фабрегас сыграл великолепно, но я не придал этому особого значения. Вечером в воскресенье я все еще сидел дома и ждал звонка с инструкциями насчет завтрашнего дня. "Арсенал"! Я не мог этого дождаться".



"Но я ждал и ждал, а звонка все не было. На следующий день я должен был тренироваться с "Вест Хэмом", и по пути на базу мне позвонил Дэвид Голд и сказал, что ему звонил Дэвид Дейн. Дэвид передал мне суть его сообщения: "Нам жаль, но тренер сказал, что Майкл нам не нужен. У нас на подходе такой же игрок в лице Фабрегаса. Прости, но сделки не будет". Игра Фабрегаса изменила мнение Венгера насчет потребности во мне".



"Я был полностью опустошен, потому что мысленно уже представлял себя в "Арсенале", рядом со всеми их талантами. Я потерял голову. "Арсенал" вывел меня из колени, и я не знал, что мне теперь делать", — вспоминает Кэррик в своей автобиографии, отрывки из которой публикует The Times.



Добавим, после сорвавшегося перехода в "Арсенал" Кэррик отказал "Портсмуту" Рэднаппа, чтобы в конце августа присоединиться к "Тоттенхэму".