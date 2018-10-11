"Астон Вилла" назначила Смита и Терри

"Астон Вилла" официально объявила о назначении Дина Смита своим новым главным тренером, а Джона Терри — его помощником.

Не сумев договориться с Тьерри Анри и Руем Фариа, бирмингемский клуб переключил свое внимание на Смита, болельщика "вилланов" с детства, и быстро согласовал компенсацию за Дина с "Брентфордом".



Ассистировать Смиту на "Вилла Парк" будет 37-летний Терри, который отыграл здесь прошлый сезон, а в минувшее воскресенье повесил бутсы на гвоздь.



Вечером в среду клуб Чемпионшипа произвел еще одно назначение. На должность спортивного директора заступил Хесус Гарсия Питарч, ранее трудившийся в "Валенсии" и "Атлетико".



"Эти три назначения являются ознаменованием новой эры и нового направления развития для "Астон Виллы". Мы рады заручиться услугами этих людей после тщательных поисков", — сообщил исполнительный директор клуба Кристиан Парслоу.