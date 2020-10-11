Гол Мартиаля "Ньюкаслу" обойдется МЮ в 8.7 миллионов фунтов

После гола нападающего Антони Мартиаля против "Ньюкасла" в минувший уикенд "Манчестер Юнайтед" придется дополнительно выплатить "Монако" 8.7 миллионов фунтов.

Когда в 2015 году Антони переезжал на "Олд Траффорд", "Монако" получил за игрока базовую компенсацию в 36 миллионов фунтов, плюс значительная сумма была предусмотрена в виде бонусов.



Один из бонусов был положен "Монако" за достижение Мартиалем отметки в 25 голов в рамках Премьер-Лиги. Свой 24-й мяч Антони забил еще против "Бернли" 20 января.



Ожидание 25-го гола растянулось более чем на восемь месяцев, но после того, как Мартиаль помог "красным дьяволам" вырвать победу против "сорок", "Монако" дополнительно получит 8.7 млн. фунтов.



Таким образом, итоговая стоимость Мартиаля составит 44.7 млн. фунтов. По всей видимости, это сумма уже не изменится, потому что условия двух других бонусов — за завоевание "Золотого мяча" и 25 матчей за сборную Франции — Антони никак не успеет выполнить до окончания сезона 2018/19, как то оговорено в соглашении двух клубов.



Кроме того, с окончанием этого сезона "Монако" лишается права на долю от последующей перепродажи Антони "дьяволами". Это вовсе не означает, что вероятность отъезда 22-летнего француза из Манчестера возрастет — по информации The Telegraph, "Юнайтед" хочет склонить Мартиаля к новому контракту.