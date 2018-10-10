Моуриньо впечатлен тренерской работой Лэмпарда

Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо уверен, что Фрэнка Лэмпарда ждет большое будущее на тренерском поприще.

В сентябре "Дерби" под руководством Лэмпарда обыграл "Манчестер Юнайтед" в рамках Кубка Лиги на "Олд Траффорд". По мнению Моуриньо, только тренер с большим потенциалом мог подготовить настолько качественный план на игру.



"Сразу после матча мы обменялись парой слов. Я знал, что он отчаянно хотел меня обыграть. И он сделал это, пускай после 90 минут счет был 2:2. Он добился заслуженной награды, она пришла к нему в нужный момент".



"Фрэнк сделал большую игровую карьеру. Теперь он начинает тренерскую. Не хочу заглядывать в будущее, но только тренер с большим потенциалом мог организовать команду таким образом. Он может гордиться собой", - цитирует Моуриньо Daily Mirror.