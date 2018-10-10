Де Брюйне вернется сразу после международной паузы

Возвращение на поле плеймейкера "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне состоится уже в предстоящем матче с "Бернли" 20 октября.

Получив травму колена на старте сезона, бельгиец рассчитывал вернуться в строй к городскому дерби против "Манчестер Юнайтед" 11 ноября. Однако в действительности Кевин восстановился гораздо быстрее.



Главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола мог выпустить Де Брюйне еще в воскресном матче с "Ливерпулем", но в последний момент решил поберечь игрока, без которого "Сити" потерял четыре очка в Премьер-Лиге и неудачно стартовал в Лиге Чемпионов.



Как сообщает ESPN, возвращение Кевина состоится сразу после паузы на игры сборных. Де Брюйне выйдет на поле в домашнем матче с "Бернли" 20 октября – либо в стартовом составе, либо со скамейки запасных.