Бентеке перенес операцию на колене

Кристиан Бентеке Возвращение нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке в строй откладывается из-за операции на колене.

В последние месяцы Бентеке переживал затяжной спад формы. Кристиан почти не забивал, но у него было не отнять умения вести силовую борьбу и подвергать защитников соперника давлению.

"Орлы" ощутили всю важность Бентеке, когда тот угодил в лазарет. Без Кристиана "Пэлас" не знает побед вот уже три матча кряду и до сих пор не забил ни одного гола дома в рамках Премьер-Лиги.

А сегодня клуб с "Селхерст Парк" объявил, что 27-летний бельгиец, сыгравший четыре матча в этом сезоне, успешно перенес небольшую процедуру на колене. "Пэлас" не уточняет сроки возвращения Бентеке на футбольное поле, но предположительно это займет несколько недель.



Метки Бентеке, Кристал Пэлас, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 21:00

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