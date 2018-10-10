Бентеке перенес операцию на колене

Возвращение нападающего "Кристал Пэлас" Кристиана Бентеке в строй откладывается из-за операции на колене.

В последние месяцы Бентеке переживал затяжной спад формы. Кристиан почти не забивал, но у него было не отнять умения вести силовую борьбу и подвергать защитников соперника давлению.



"Орлы" ощутили всю важность Бентеке, когда тот угодил в лазарет. Без Кристиана "Пэлас" не знает побед вот уже три матча кряду и до сих пор не забил ни одного гола дома в рамках Премьер-Лиги.



А сегодня клуб с "Селхерст Парк" объявил, что 27-летний бельгиец, сыгравший четыре матча в этом сезоне, успешно перенес небольшую процедуру на колене. "Пэлас" не уточняет сроки возвращения Бентеке на футбольное поле, но предположительно это займет несколько недель.