"Реал" следит за ситуацией вокруг Стерлинга

Рахим Стерлинг "Реал" следит за ситуацией вокруг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Как известно, 23-летний Стерлинг не спешит подписывать новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги. Рахима не устраивают условия, которые предложил "Сити" во время переговоров.

Между тем, от действующего контракта Стерлинга остается всего полтора года. Если в остатке сезона клуб с "Этихад" не договорится с Рахимом о продлении сотрудничества, "горожане" продадут игрока сборной Англии следующим летом.

Как сообщает ESPN, за ситуацией с будущим Стерлинга внимательно наблюдает "Реал". Мадридский клуб знает, что Рахим хочет попробовать себя в Ла Лиге. Об этом вингер рассказывал еще в 2017 году.

При этом сам игрок открыт к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Сити". В клубе тоже хотят решить этот вопрос как можно скорее, но пока разногласия остаются.



Метки Манчестер Сити, Реал, Стерлинг

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2018 20:00

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  1. kojan 10.10.2018 21:27 # kojan
    жадный и падкий на деньги, как вся ливерня...

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  2. shakur 10.10.2018 21:25 # shakur
    Лучший на своей позиции в АПЛ

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  3. alexomck 10.10.2018 20:35 # alexomck
    Стерлядь лучше Хазарда вариант, но Сити удержит негритенка, вестимо.

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  4. recyjoed 10.10.2018 20:29 # recyjoed
    Слишком крут для Реала. Им и Азар пойдет

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  5. danny949494 10.10.2018 20:13 # danny949494
    Воо, берите Стерлинга.

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