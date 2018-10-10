"Реал" следит за ситуацией вокруг Стерлинга

"Реал" следит за ситуацией вокруг вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга.

Как известно, 23-летний Стерлинг не спешит подписывать новый контракт с чемпионами Премьер-Лиги. Рахима не устраивают условия, которые предложил "Сити" во время переговоров.



Между тем, от действующего контракта Стерлинга остается всего полтора года. Если в остатке сезона клуб с "Этихад" не договорится с Рахимом о продлении сотрудничества, "горожане" продадут игрока сборной Англии следующим летом.



Как сообщает ESPN, за ситуацией с будущим Стерлинга внимательно наблюдает "Реал". Мадридский клуб знает, что Рахим хочет попробовать себя в Ла Лиге. Об этом вингер рассказывал еще в 2017 году.



При этом сам игрок открыт к тому, чтобы продлить свое пребывание в "Сити". В клубе тоже хотят решить этот вопрос как можно скорее, но пока разногласия остаются.