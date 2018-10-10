Фариа отказал "Астон Вилле" вслед за Анри

Руй Фариа Вслед за Тьерри Анри возможность стать главным тренером "Астон Виллы" отверг и Руй Фариа.

Напомним, изначально Анри считался претендентом номер один на замену Стиву Брюсу, уволенному на прошлой неделе. Однако сегодня стало известно, что легенда "Арсенала" отказал бирмингемскому клубу и вскоре может получить назначение в "Монако".

Вслед за этим пресса сообщила, что теперь "Астон Вилла" переключилась на Фариа, однако бывший ассистент Жозе Моуриньо тоже не захотел работать в клубе из Чемпионшипа.

По информации The Telegraph, теперь "вилланы" попытаются переманить из "Брентфорда" 47-летнего Дина Смита, который известен как поклонник бирмингемцев с детства и часто посещает их матчи с семьей.

Несмотря на очередную смену цели, планы "Астон Виллы" пригласить Джона Терри на роль ассистента главного тренера остаются неизменными.



Метки Астон Вилла, Фариа

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 19:00

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Последние комментарии:




  1. zzspurs 10.10.2018 20:00 # zzspurs
    Наверное уступает место самому мавринью

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  2. ccchelsea 10.10.2018 19:11 # ccchelsea
    Все ссут на Виллу.

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