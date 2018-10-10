FA отклонила апелляцию на удаление Джо Роллса

Джо Роллс FA отклонила апелляцию "Кардиффа" на удаление защитника Джо Роллса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, "ласточки" не согласились с решением рефери Майка Дина, который на 58-й минуте субботнего матча предъявил Роллсу прямую красную карточку за фол в центре поля на Лукасе Моуре.

"Из-за такого не выгоняют с поля. Кейн пытался воздействовать на рефери и заставить того думать, что это хуже, чем есть на самом деле", — жаловался после матча главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок.

В понедельник валлийский клуб направил свой протест, однако сегодня Ассоциация его отклонила. Таким образом, Роллс будет дисквалифицирован на матчи против "Фулхэма", "Ливерпуля" и "Лестера".



Метки FA, Дин, Кардифф, рефери, Роллс, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 18:35

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  1. zzspurs 10.10.2018 20:04 # zzspurs
    Все по делу. Хорошо что в ФА сидят нормальные футбольные спецы

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  2. grafters 10.10.2018 19:01 # grafters
    Лол, а фаны Ливерпуля кричали, что 100% отменят, он же не убил Моуру. Ну как и про пенальти в прошлом сезоне, когда все эксперты признали, что пенальти в матче с ТТХ были. Жаль, что у такого великого клуба, такие упертые фанаты(

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