FA отклонила апелляцию на удаление Джо Роллса

FA отклонила апелляцию "Кардиффа" на удаление защитника Джо Роллса в матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма".

Напомним, "ласточки" не согласились с решением рефери Майка Дина, который на 58-й минуте субботнего матча предъявил Роллсу прямую красную карточку за фол в центре поля на Лукасе Моуре.



"Из-за такого не выгоняют с поля. Кейн пытался воздействовать на рефери и заставить того думать, что это хуже, чем есть на самом деле", — жаловался после матча главный тренер "Кардиффа" Нил Уорнок.



В понедельник валлийский клуб направил свой протест, однако сегодня Ассоциация его отклонила. Таким образом, Роллс будет дисквалифицирован на матчи против "Фулхэма", "Ливерпуля" и "Лестера".