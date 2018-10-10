Лаллана сможет сыграть с "Хаддерсфилдом"

Полузащитник Адам Лаллана сможет принять участие в ближайшем матче "Ливерпуля" — против "Хаддерсфилда" после международного перерыва.

Напомним, прошлый сезон оказался практически полностью потерян для Адама из-за проблем со здоровьем, однако летом Лаллана набрал отличную форму, явно намереваясь вернуть свое место в стартовом составе "красных".



К сожалению для Лалланы, в его планы вмешалась очередная травма. В прошлом месяце Адам вернулся из сборной Англии с повреждением паха и отсутствует до сих пор.



Как стало известно The Times, Лаллана тренируется уже три недели. При большом желании Адам мог бы принять участие в двух последних матчах "Ливерпуля", но решил сосредоточиться на восстановлении и провести дополнительные тренировки.



Международный перерыв дает 30-летнему англичанину еще немного времени, чтобы улучшить свои кондиции. Лаллана упорно трудится в Мелвуде и настроен отправиться на выезд к бедствующему "Хаддерсфилду" 20 октября.