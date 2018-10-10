Лаллана сможет сыграть с "Хаддерсфилдом"

Адам Лаллана Полузащитник Адам Лаллана сможет принять участие в ближайшем матче "Ливерпуля" — против "Хаддерсфилда" после международного перерыва.

Напомним, прошлый сезон оказался практически полностью потерян для Адама из-за проблем со здоровьем, однако летом Лаллана набрал отличную форму, явно намереваясь вернуть свое место в стартовом составе "красных".

К сожалению для Лалланы, в его планы вмешалась очередная травма. В прошлом месяце Адам вернулся из сборной Англии с повреждением паха и отсутствует до сих пор.

Как стало известно The Times, Лаллана тренируется уже три недели. При большом желании Адам мог бы принять участие в двух последних матчах "Ливерпуля", но решил сосредоточиться на восстановлении и провести дополнительные тренировки.

Международный перерыв дает 30-летнему англичанину еще немного времени, чтобы улучшить свои кондиции. Лаллана упорно трудится в Мелвуде и настроен отправиться на выезд к бедствующему "Хаддерсфилду" 20 октября.



Метки Лаллана, Ливерпуль, травмы

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 18:15

Количество просмотров Просмотров: 448

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 10.10.2018 18:22 # brown-ale
    Заменит Фекира.
    Ливеру каэш не хватает креативного игрока. Кейта, Хендо, Вейналдум это все дуболомы без капли креативности.

    (ответить)

  2. lfcynwa 10.10.2018 18:17 # lfcynwa
    вовремя, надеюсь не сднил окончательно

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: