Погба считает, что не заслужил "Золотой мяч"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он пока не заслужил "Золотой мяч".

Минувшим летом Погба привел сборную Франции к победе на Чемпионате Мира в России. Поль показал несвойственную ему надежность и дисциплинированность, но лучшим в мире полузащитник себя не считает.

"Золотой мяч" заслуживают Гризманн, Мбаппе или даже Варан. Они заслужили его куда больше. Я не могу выбрать кого-то из этой троицы, но надеюсь, что один из них выиграет "Золотой мяч". Я верю в это всем сердцем", - цитирует Погба Evening Standard.




Метки Манчестер Юнайтед, Погба

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2018 18:00

Количество просмотров Просмотров: 608

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  1. rah 10.10.2018 19:19 # rah
    хахахахахахаха

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  2. seregaball 10.10.2018 19:18 # seregaball
    чёёёё,чё,чё,чё он ещё хочет gold ball

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  3. dragonishka 10.10.2018 18:27 # dragonishka
    Вот бы Модричу дали

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  4. osivori 10.10.2018 18:14 # osivori
    и не заслужит, потому что нескромный середняк и таким и останеться

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  5. danny949494 10.10.2018 18:01 # danny949494
    Криш возьмёт.

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