Погба считает, что не заслужил "Золотой мяч"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он пока не заслужил "Золотой мяч".

Минувшим летом Погба привел сборную Франции к победе на Чемпионате Мира в России. Поль показал несвойственную ему надежность и дисциплинированность, но лучшим в мире полузащитник себя не считает.



"Золотой мяч" заслуживают Гризманн, Мбаппе или даже Варан. Они заслужили его куда больше. Я не могу выбрать кого-то из этой троицы, но надеюсь, что один из них выиграет "Золотой мяч". Я верю в это всем сердцем", - цитирует Погба Evening Standard.