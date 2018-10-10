Погба считает, что не заслужил "Золотой мяч"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что он пока не заслужил "Золотой мяч".
Минувшим летом Погба привел сборную Франции к победе на Чемпионате Мира в России. Поль показал несвойственную ему надежность и дисциплинированность, но лучшим в мире полузащитник себя не считает.
"Золотой мяч" заслуживают Гризманн, Мбаппе или даже Варан. Они заслужили его куда больше. Я не могу выбрать кого-то из этой троицы, но надеюсь, что один из них выиграет "Золотой мяч". Я верю в это всем сердцем", - цитирует Погба Evening Standard.
10.10.2018 18:00
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хахахахахахаха
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чёёёё,чё,чё,чё он ещё хочет gold ball
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Вот бы Модричу дали
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и не заслужит, потому что нескромный середняк и таким и останеться
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Криш возьмёт.
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