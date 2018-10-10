Де Лаурентис: "Сарри интересуют только деньги"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной раз раскритиковал главного тренера "Челси" Маурицио Сарри заявив, что тот заинтересован только в деньгах.
Минувшим летом Сарри оставил свою работу в Неаполе и перебрался на "Стэмфорд Бридж". Расставанию Маурицио с клубом Серии А предшествовал срыв их переговоров о новом контракте.
С тех пор Де Лаурентис неустанно критикует своего бывшего сотрудника, до тренерской карьеры работавшего банкиром, на сей раз обвинив Сарри в алчности.
"Мне казалось, я встретил тренера, который останется в "Наполи" надолго. Однако в определенный момент его дальнейшее пребывание стало зависеть исключительно от денег".
"Внезапно медиа заговорили о том, что он нуждается в улучшенном контракте. И это при том, что мы и так едва подняли его зарплату с 700 тысяч евро до 1.5 млн. евро".
"Также однажды я услышал, как он говорит о том, что хочет стать богатым, подписав свой следующий контракт. Слова Сарри о его любви к городу? Я верил в это, но затем я подумал: а вдруг он использует меня как банк?" — сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.
Добавим, что контракт Сарри с "синими" оценивается в почти 6 млн. евро в год.
10.10.2018 17:00
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Последние комментарии:
Де Лаур старый шизофреник. Причем интересно он весь такой на образе или рил шизоид.
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FAPL.RU: "Наших читателей пиздец как интересует мнение Де Лаурентиса о том, как его интересует интерес Сарри к деньгам"
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Бля, какой же этот Де Лаурентис долбаёб.
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Сарри: "Также однажды я услышал, как Де Лаурентис говорит о том, что хочет стать нищебродом. Его абсолютно не интересуют деньги"
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Старый трештолкает получше ирландца
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Путем несложных манипуляций определяем, что Де Лаурентис в очередной раз продемонстрировал миру какой он долбаеб
Napoli Players Salaries 2018 (Contracts)
PLAYER AGE Yearly Salary CONTRACT LEFT
Rafael (GK) 27 ?1.1 million 1 Year (2019)
Pepe Reina (GK) 35 ?2 million Last Year (2018)
Luigi Sepe (GK) 26 ?600,000 4 Years (2022)
Raúl Albiol 32 ?2.1 million 2 Years (2020)
Vlad Chiriches 28 ?1.7 million 2 Years (2020)
Faouzi Ghoulam 27 ?800,000 Last Year (2018)
Elseid Hysaj 24 ?700,000 2 Years (2020)
Kalidou Koulibaly 26 ?2 million 2 Years (2020)
Christian Maggio 36 ?1.1 million Last Year (2018)
Hrvoje Milic 28 ?1.3 million Last Year (2018)
Michael Scarf 18 ?200,000 Extended (2018)
Mário Rui (new signing) 26 ?1.8 million 3 Years (2021)
Lorenzo Tonelli 28 ?900,000 2 Years (2020)
Amadou Diawara 20 ?750,000 3 Years (2021)
Leandrinho 29 ?1.6 million 3 Years (2021)
Jorginho 26 ?1.6 million 2 Years (2020)
Marek Hamsik 30 ?3.5 million 2 Years (2020)
Zinedine Machach 22 ?800,000 4 Years (2022)
Allan 27 ?1.4 million 1 Year (2019)
Adam Ounas 21 ?900,000 4 Years (2022)
Marko Rog 22 ?1.3 million 3 Years (2021)
Piotr Zielinski 23 ?1.1 million 3 Years (2021)
José Callejón 31 ?3 million 2 Years (2020)
Lorenzo Insigne 26 ?3.6 million 4 Years (2022)
Dries Mertens 30 ?3.5 million 2 Years (2020)
Arkadiusz Milik 24 ?2.5 million 3 Years (2021)
А тренер обязан работать за меньшие деньги чем его коллеги и подчиненные. За идею, сцуко.
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А кого они не интересуют то
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