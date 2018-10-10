Де Лаурентис: "Сарри интересуют только деньги"

Аурелио Де Лаурентис и Маурицио Сарри Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной раз раскритиковал главного тренера "Челси" Маурицио Сарри заявив, что тот заинтересован только в деньгах.

Минувшим летом Сарри оставил свою работу в Неаполе и перебрался на "Стэмфорд Бридж". Расставанию Маурицио с клубом Серии А предшествовал срыв их переговоров о новом контракте.

С тех пор Де Лаурентис неустанно критикует своего бывшего сотрудника, до тренерской карьеры работавшего банкиром, на сей раз обвинив Сарри в алчности.

"Мне казалось, я встретил тренера, который останется в "Наполи" надолго. Однако в определенный момент его дальнейшее пребывание стало зависеть исключительно от денег".

"Внезапно медиа заговорили о том, что он нуждается в улучшенном контракте. И это при том, что мы и так едва подняли его зарплату с 700 тысяч евро до 1.5 млн. евро".

"Также однажды я услышал, как он говорит о том, что хочет стать богатым, подписав свой следующий контракт. Слова Сарри о его любви к городу? Я верил в это, но затем я подумал: а вдруг он использует меня как банк?" — сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.

Добавим, что контракт Сарри с "синими" оценивается в почти 6 млн. евро в год.



Метки Де Лаурентис, Наполи, Сарри, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 17:00

Количество просмотров Просмотров: 1027

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Последние комментарии:




  1. gerrard08 10.10.2018 17:12 # gerrard08
    Де Лаур старый шизофреник. Причем интересно он весь такой на образе или рил шизоид.

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  2. vyrentz 10.10.2018 17:09 # vyrentz
    FAPL.RU: "Наших читателей пиздец как интересует мнение Де Лаурентиса о том, как его интересует интерес Сарри к деньгам"

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  3. ccchelsea 10.10.2018 17:06 # ccchelsea
    Бля, какой же этот Де Лаурентис долбаёб.

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  4. vyrentz 10.10.2018 17:06 # vyrentz
    Сарри: "Также однажды я услышал, как Де Лаурентис говорит о том, что хочет стать нищебродом. Его абсолютно не интересуют деньги"

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  5. babsez 10.10.2018 17:04 # babsez
    Старый трештолкает получше ирландца

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  6. vyrentz 10.10.2018 17:04 # vyrentz
    Путем несложных манипуляций определяем, что Де Лаурентис в очередной раз продемонстрировал миру какой он долбаеб

    Napoli Players Salaries 2018 (Contracts)
    PLAYER AGE Yearly Salary CONTRACT LEFT
    Rafael (GK) 27 ?1.1 million 1 Year (2019)
    Pepe Reina (GK) 35 ?2 million Last Year (2018)
    Luigi Sepe (GK) 26 ?600,000 4 Years (2022)
    Ra&#250;l Albiol 32 ?2.1 million 2 Years (2020)
    Vlad Chiriches 28 ?1.7 million 2 Years (2020)
    Faouzi Ghoulam 27 ?800,000 Last Year (2018)
    Elseid Hysaj 24 ?700,000 2 Years (2020)
    Kalidou Koulibaly 26 ?2 million 2 Years (2020)
    Christian Maggio 36 ?1.1 million Last Year (2018)
    Hrvoje Milic 28 ?1.3 million Last Year (2018)
    Michael Scarf 18 ?200,000 Extended (2018)
    M&#225;rio Rui (new signing) 26 ?1.8 million 3 Years (2021)
    Lorenzo Tonelli 28 ?900,000 2 Years (2020)
    Amadou Diawara 20 ?750,000 3 Years (2021)
    Leandrinho 29 ?1.6 million 3 Years (2021)
    Jorginho 26 ?1.6 million 2 Years (2020)
    Marek Hamsik 30 ?3.5 million 2 Years (2020)
    Zinedine Machach 22 ?800,000 4 Years (2022)
    Allan 27 ?1.4 million 1 Year (2019)
    Adam Ounas 21 ?900,000 4 Years (2022)
    Marko Rog 22 ?1.3 million 3 Years (2021)
    Piotr Zielinski 23 ?1.1 million 3 Years (2021)
    Jos&#233; Callej&#243;n 31 ?3 million 2 Years (2020)
    Lorenzo Insigne 26 ?3.6 million 4 Years (2022)
    Dries Mertens 30 ?3.5 million 2 Years (2020)
    Arkadiusz Milik 24 ?2.5 million 3 Years (2021)

    А тренер обязан работать за меньшие деньги чем его коллеги и подчиненные. За идею, сцуко.

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  7. chebrec 10.10.2018 17:02 # chebrec
    А кого они не интересуют то

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