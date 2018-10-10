Де Лаурентис: "Сарри интересуют только деньги"

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в очередной раз раскритиковал главного тренера "Челси" Маурицио Сарри заявив, что тот заинтересован только в деньгах.

Минувшим летом Сарри оставил свою работу в Неаполе и перебрался на "Стэмфорд Бридж". Расставанию Маурицио с клубом Серии А предшествовал срыв их переговоров о новом контракте.



С тех пор Де Лаурентис неустанно критикует своего бывшего сотрудника, до тренерской карьеры работавшего банкиром, на сей раз обвинив Сарри в алчности.



"Мне казалось, я встретил тренера, который останется в "Наполи" надолго. Однако в определенный момент его дальнейшее пребывание стало зависеть исключительно от денег".



"Внезапно медиа заговорили о том, что он нуждается в улучшенном контракте. И это при том, что мы и так едва подняли его зарплату с 700 тысяч евро до 1.5 млн. евро".



"Также однажды я услышал, как он говорит о том, что хочет стать богатым, подписав свой следующий контракт. Слова Сарри о его любви к городу? Я верил в это, но затем я подумал: а вдруг он использует меня как банк?" — сообщил Де Лаурентис Corriere dello Sport.



Добавим, что контракт Сарри с "синими" оценивается в почти 6 млн. евро в год.