Джон Терри готов тренировать

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри отказался комментировать слухи насчет своего назначения в "Астон Вилле", но подтвердил свои амбиции в отношении тренерской карьеры.

Напомним, в минувшее воскресенье 37-летний защитник официально повесил бутсы на гвоздь, после чего пресса принялась сватать его в "Астон Виллу", где Терри отыграл прошлый сезон.



Сперва пресса утверждала, что Джон может стать ассистентом Тьерри Анри на "Вилла Парк", затем издание The Independent сообщило, что Терри рассматривается как самостоятельный кандидат.



А сегодня Sky Sports передает, что бирмингемский клуб все-таки видит в Терри ассистента, но не для Анри, а для Руя Фариа, который готов попробовать себя в качестве главного тренера после многих лет работы помощником Жозе Моуриньо.



Кроме того, на днях свою поддержку Терри уже выразил Фрэнк Лэмпард, бывший партнер Джона по национальной команде и "Челси", а ныне главный тренер "Дерби".



По собственному признанию Терри, он готов ступить на тренерскую стезю. Но в качестве ассистента, главного тренера и, вообще, в "Астон Вилле" ли, Джон не уточняет.



"Я чувствую, что готов к новой главе в своей жизни. Посмотрим, что случится в будущем. Надеюсь, я добьюсь здесь такого же успеха, как и в бытность игроком".



"Фрэнк мой хороший друг. Мы виделись на днях. У меня давно есть амбиции насчет тренерской работы. Я планирую задержаться в тренерской профессии надолго".



"Но, как я уже говорил, необходимо время, чтобы все обдумать. Это самое важное для меня", — цитирует Терри Sky Sports.