Кристенсен не будет мириться с ролью запасного

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен предупредил, что задумается о смене клуба, если главный тренер Маурицио Сарри не сможет обеспечить ему игровую практику.

Как и конкурент по позиции Гари Кэхилл, в этом сезоне 22-летний Кристенсен обнаружил себя в глубоком запасе. Андреас до сих пор не сыграл ни минуты при Сарри в Премьер-Лиге, тогда как в прошлой кампании принял участие в 40 матчах с учетом всех соревнований. Мириться с этим датчанин не будет.



"Сезон складывается тяжело для меня. Очень тяжело, если честно. Я хорошо провел прошлый сезон и хорошо выступил на Чемпионате Мира".



"Я не могу снова быть таким же терпеливым, как и прежде. Мне 22, и я очень хочу играть. Я играл на протяжении трех предыдущих сезонов, поэтому очевидно, что моя текущая ситуация не может меня устраивать".



"Пока слишком рано говорить, когда я уйду и уйду ли вообще. Но очевидно, что я в неприятной ситуации. Мне было сложно попадать в состав, а когда мы добиваемся хороших результатов, как сейчас, делать это будет еще сложнее".



"Дела команды идут прекрасно, но лично для меня старт сезона выдался тяжелым", — цитирует Кристенсена Sky Sports.