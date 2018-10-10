Кристенсен не будет мириться с ролью запасного

Андреас Кристенсен Защитник "Челси" Андреас Кристенсен предупредил, что задумается о смене клуба, если главный тренер Маурицио Сарри не сможет обеспечить ему игровую практику.

Как и конкурент по позиции Гари Кэхилл, в этом сезоне 22-летний Кристенсен обнаружил себя в глубоком запасе. Андреас до сих пор не сыграл ни минуты при Сарри в Премьер-Лиге, тогда как в прошлой кампании принял участие в 40 матчах с учетом всех соревнований. Мириться с этим датчанин не будет.

"Сезон складывается тяжело для меня. Очень тяжело, если честно. Я хорошо провел прошлый сезон и хорошо выступил на Чемпионате Мира".

"Я не могу снова быть таким же терпеливым, как и прежде. Мне 22, и я очень хочу играть. Я играл на протяжении трех предыдущих сезонов, поэтому очевидно, что моя текущая ситуация не может меня устраивать".

"Пока слишком рано говорить, когда я уйду и уйду ли вообще. Но очевидно, что я в неприятной ситуации. Мне было сложно попадать в состав, а когда мы добиваемся хороших результатов, как сейчас, делать это будет еще сложнее".

"Дела команды идут прекрасно, но лично для меня старт сезона выдался тяжелым", — цитирует Кристенсена Sky Sports.



Метки Кристенсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 16:00

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Последние комментарии:




  1. gio 10.10.2018 17:38 # gio
    перестанешь днить - будешь играть в основе , что тут удивительно нового

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  2. alienripley 10.10.2018 17:06 # alienripley
    Арсенал мог бы подсуетиться.

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  3. ganinilyha 10.10.2018 16:37 # ganinilyha
    Каталнские дезертиры заговорили

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  4. ccchelsea 10.10.2018 16:01 # ccchelsea
    Бля, очередной долбаёб по типу Кэйхилла. Сиди ты себе молча и не выёбывайся бля, тренируйся, какая нахуй основа?

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