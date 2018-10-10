Мората: "Перед Азаром не будет препятствий на пути перехода в "Реал"

Нападающий "Челси" Альваро Мората уверен, что Эден Азар беспрепятственно перейдет в "Реал", если испанский гранд все-таки решит купить его партнера по команде.

На днях Азар рассказал, что по-прежнему мечтает выступать за "Реал", который назвал "лучшим клубом в мире". Одновременно Эден добавил, что счастлив на "Стэмфорд Бридж" и не хочет устраивать скандал, как голкипер Тибо Куртуа минувшим летом.



Сегодня утром испанское издание Marca сообщило, что "Реал" попытается приобрести Азара следующим летом, надеясь, что к тому времени стоимость Эдена значительно упадет, ведь от действующего контракта плеймейкера будет оставаться только 12 месяцев.



По мнению Мораты, есть все шансы, что так все и будет, и следующим летом Азар отправится в его бывший клуб.



"Если он столь ясно выразился, значит таким образом обстоят дела. Это не так, что он хочет покинуть "Челси", но если "Реал" придет за ним, перед ним не будет никаких препятствий. Это не тот случай, когда игрок требует отпустить его. Это стало бы хорошей сделкой для "Челси", — сообщил Мората Cuatro.