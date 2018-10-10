"Юнайтед" поборется с "Ливерпулем" за Рэмси

Аарон Рэмси "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" могут попытаться приобрести полузащитника Аарона Рэмси уже в январе.

Ранее ожидалось, что 27-летний Рэмси покинет "Эмирейтс" в конце сезона. Аарон не договорился с клубом о новом контракте, поэтому может уйти из "Арсенала" в статусе свободного агента.

В зимнее трансферное окно у "канониров" будет последняя возможность продать валлийца. Очевидно, что "Арсенал" предпочтет расстаться с Аароном по сниженной цене, чем лишиться Рэмси безо всякой компенсации шестью месяцами позже.

Если верить Evening Standard, это обстоятельство привлекает боссов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". В январе один из клубов или оба сделают предложения о покупке Рэмси.

Вариант с переездом за границу не рассматривает сам Аарон. Его семья хорошо чувствует себя в Лондоне, а супруга Рэмси недавно родила ему двойню.




Метки Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Рэмси

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2018 14:15

Количество просмотров Просмотров: 1310

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  1. xomakk 10.10.2018 15:52 # xomakk
    Один звонок АОЧ'а и переход состоится.

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  2. aseneev 10.10.2018 15:14 # aseneev
    Это сука проделки Кроенке, вот мразь..... Поднять надо зарплату пацану

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  3. mr-dodds 10.10.2018 15:13 # mr-dodds
    Это ещё нахyя?

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  4. alexomck 10.10.2018 15:00 # alexomck
    замена погбы.

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  5. stasiki88 10.10.2018 14:55 # stasiki88
    Юрген купи Рэмси!

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  6. toledo 10.10.2018 14:49 # toledo
    совсем упоротые что ли

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  7. cezar 10.10.2018 14:31 # cezar
    За место Сеска к нам

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  8. ccchelsea 10.10.2018 14:26 # ccchelsea
    Арсенал разваливается на глазах.

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  9. vyrentz 10.10.2018 14:23 # vyrentz
    Юнайтед может только сам с собой побороться для начала. В это болото сейчас вряд ли будут желающие ввязаться.

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