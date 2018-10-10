"Юнайтед" поборется с "Ливерпулем" за Рэмси
"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" могут попытаться приобрести полузащитника Аарона Рэмси уже в январе.
Ранее ожидалось, что 27-летний Рэмси покинет "Эмирейтс" в конце сезона. Аарон не договорился с клубом о новом контракте, поэтому может уйти из "Арсенала" в статусе свободного агента.
В зимнее трансферное окно у "канониров" будет последняя возможность продать валлийца. Очевидно, что "Арсенал" предпочтет расстаться с Аароном по сниженной цене, чем лишиться Рэмси безо всякой компенсации шестью месяцами позже.
Если верить Evening Standard, это обстоятельство привлекает боссов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". В январе один из клубов или оба сделают предложения о покупке Рэмси.
Вариант с переездом за границу не рассматривает сам Аарон. Его семья хорошо чувствует себя в Лондоне, а супруга Рэмси недавно родила ему двойню.
10.10.2018 14:15
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Последние комментарии:
Один звонок АОЧ'а и переход состоится.
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Это сука проделки Кроенке, вот мразь..... Поднять надо зарплату пацану
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Это ещё нахyя?
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замена погбы.
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Юрген купи Рэмси!
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совсем упоротые что ли
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За место Сеска к нам
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Арсенал разваливается на глазах.
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Юнайтед может только сам с собой побороться для начала. В это болото сейчас вряд ли будут желающие ввязаться.
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