"Юнайтед" поборется с "Ливерпулем" за Рэмси

"Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" могут попытаться приобрести полузащитника Аарона Рэмси уже в январе.

Ранее ожидалось, что 27-летний Рэмси покинет "Эмирейтс" в конце сезона. Аарон не договорился с клубом о новом контракте, поэтому может уйти из "Арсенала" в статусе свободного агента.



В зимнее трансферное окно у "канониров" будет последняя возможность продать валлийца. Очевидно, что "Арсенал" предпочтет расстаться с Аароном по сниженной цене, чем лишиться Рэмси безо всякой компенсации шестью месяцами позже.



Если верить Evening Standard, это обстоятельство привлекает боссов "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". В январе один из клубов или оба сделают предложения о покупке Рэмси.



Вариант с переездом за границу не рассматривает сам Аарон. Его семья хорошо чувствует себя в Лондоне, а супруга Рэмси недавно родила ему двойню.