Фариа стал главным претендентом на работу с "Астон Виллой"

Бывший ассистент Жозе Моуриньо Руй Фариа стал главным претендентом на должность главного тренера "Астон Виллы" после отказа Тьерри Анри.

Уволив Стива Брюса на прошлой неделе, бирмингемцы пытались заманить в клуб 41-летнего Анри. Взяв время на раздумья, накануне Тьерри ответил отказом на предложение "Астон Виллы".



Как стало известно The Telegraph, теперь главным претендентом на вакантную должность стал 43-летний Фариа. В прошлом сезоне Руй покинул "Манчестер Юнайтед", где ассистировал Жозе Моуриньо, позже объяснив это желанием больше времени проводить с семьей.



Отметим, что сам Анри еще может покинуть свою роль ассистента в сборной Бельгии, в которой трудится больше полутора лет. Если верить изданию, на молодого, но крайне амбициозного тренера претендует "Монако".