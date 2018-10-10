Фариа стал главным претендентом на работу с "Астон Виллой"

Руй Фариа Бывший ассистент Жозе Моуриньо Руй Фариа стал главным претендентом на должность главного тренера "Астон Виллы" после отказа Тьерри Анри.

Уволив Стива Брюса на прошлой неделе, бирмингемцы пытались заманить в клуб 41-летнего Анри. Взяв время на раздумья, накануне Тьерри ответил отказом на предложение "Астон Виллы".

Как стало известно The Telegraph, теперь главным претендентом на вакантную должность стал 43-летний Фариа. В прошлом сезоне Руй покинул "Манчестер Юнайтед", где ассистировал Жозе Моуриньо, позже объяснив это желанием больше времени проводить с семьей.

Отметим, что сам Анри еще может покинуть свою роль ассистента в сборной Бельгии, в которой трудится больше полутора лет. Если верить изданию, на молодого, но крайне амбициозного тренера претендует "Монако".



Метки Анри, Астон Вилла, Монако, Фариа

Автор foxmcfc   

Дата 10.10.2018 14:00

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