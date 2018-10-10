Алонсо подтвердил, что подпишет новый контракт с "Челси"

Левый защитник "Челси" Маркос Алонсо пообещал подписать новый контракт в самое ближайшее время.

27-летний испанец стал важной частью планов Маурицио Сарри. На старте сезона Маркос вообще был самым результативным игроком "Челси", пока форму не набрал плеймейкер Эден Азар.



Алонсо не скрывает, что доволен своим положением на "Стэмфорд Бридж". Более того, уже в ближайшее время защитник подпишет с клубом новый контракт на более выгодных условиях.



"Я счастлив в "Челси", а клуб доволен мной. У меня остается еще два года по действующему контракту, но совсем недавно они предложили мне продлить соглашение".



"Мы уже провели переговоры, сейчас диалог находится в продвинутой стадии. Если не произойдет ничего экстраординарного, я подпишу контракту до конца месяца. Возможно, уже в ближайшие дни", - цитирует Алонсо AS.