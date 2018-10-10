Саа и Пирес раскритиковали Погба

Бывшие игроки сборной Франции Луи Саа и Робер Пирес раскритиковали своего соотечественника Поля Погба за публичные замечания в адрес рулевого Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо.

За последние месяцы Погба дал ряд нелестных комментариев насчет Моуриньо. Например, в прошлом месяце Поль заявил, что на своем поле МЮ должен "атаковать, атаковать, атаковать", тем самым раскритиковав осторожную тактику Жозе на домашний матч с "Вулверхэмптоном".



Саа считает, что такими словами 25-летний полузащитник выставляет своего тренера не в лучшем свете. Луи советует Полю высказывать все претензии в раздевалке.



"Думаю, он сделал это умышленно, и я не думаю, что это правильно. Это недопонимание, и это подвергает твоего тренера давлению. Такие разговоры тебе следует вести со своим тренером в раздевалке".



"Ты знаешь, что люди будут спрашивать насчет этого, поэтому лучше не говори. Это мое мнение, и я бы посоветовал ему: "Не говори таких вещей, потому что ты не тренер", — приводит слова Саа Sky Sports.



Остался недоволен поведением Погба и Пирес, который советует Полю оставаться профессионалом.



"Для Поля Погба было бы лучше всего ничего не говорить вообще. Он отличный игрок. Если "Юнайтед" заплатил за него кучу денег, значит он хороший игрок".



"Его отношения с тренером, возможно, не столь хороши, но он профессионал. Очень важно, чтобы на поле он был сосредоточен на выступлении за "Юнайтед", — сообщил Пирес.