Уилшир ставит Арнаутовича в один ряд с лучшими игроками "Арсенала"

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир заявил, что нападающий Марко Арнаутович не уступает тем звездным игрокам, с которым самому Джеку довелось вместе выступать за "Арсенал".

В прошлом году "молотобойцы" заплатили рекордные для себя 25 миллионов фунтов "Стоуку" за Арнаутовича, который после переезда в Лондон раскрылся в качестве центрального нападающего.



Марко поучаствовал почти в половине из последних 43 голов "Вест Хэма" в Премьер-Лиге, 15 раз отличившись самостоятельно и еще шесть раз ассистируя партнерам. 29-летнему австрийцу удалось произвести впечатление на Уилшира, который прибыл в клуб минувшим летом свободным агентом.



"Арнаутович — особенный игрок, а уж мне довелось выступать вместе с особенными нападающими, замечательными игроками. Он среди них. Он ни в чем им не уступает".



Если говорить о его способностях, то он обладает мощью, которую так хорошо использует в своей игре. У него великолепный настрой. У него хороший характер, и он один из лидеров в команде".



"До перехода в "Вест Хэм" я не был знаком с ним, но он производит на меня впечатление с самого первого дня. Он хорошо меня принял. Иногда он может что-нибудь высказать мне, но я с этим справляюсь", — сообщил Уилшир Daily Mirror.