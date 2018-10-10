Погба: "Мне не нужна повязка, чтобы быть лидером"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что ему не нужна капитанская повязка, чтобы быть лидером команды.

После недавней ничьей против "Вулверхэмптона" Погба публично выступил с критикой трусливой тактики Жозе Моуриньо, в ответ на что главный тренер "красных дьяволов" разжаловал Поля из вице-капитанов.



По прибытии в расположение сборной Франции на этой неделе 25-летнего полузащитника спросили, видит ли он себя капитаном национальной команды в будущем. Отвечая на вопрос, Погба не упустил возможности в завуалированной манере упрекнуть Моуриньо.



"Я никогда не играл за сборную Франции ради того, чтобы стать капитаном. Быть здесь — это самое по себе очень важно для меня".



"Тебе не нужно быть капитаном, чтобы разговаривать с партнерами по команде. Лидер — это не тот, у кого повязка. Будучи лидером, ты можешь разговаривать на поле, но я видел и лидеров, которые не обязательно разговаривают", — цитирует Погба Daily Mirror.