Росс Баркли надеется, что Азар останется в "Челси"

Полузащитник "Челси" Росс Баркли выразил надежду, что его партнер по команде Эден Азар отбросит мысли об отъезде со "Стэмфорд Бридж".

На днях Азар, лучший бомбардир "синих" в этом сезоне, признался, что разрывается между новым контрактом с "Челси" и своей мечтой поиграть за "Реал".



Таким образом, лондонскому клубу пока не удалось развеять сомнения 27-летнего плеймейкера, однако Баркли хочет, чтобы боссы "Челси" напряглись и решили вопрос с будущим Эдена.



"Он великолепный игрок. Вы и сами видели, каким образом он начал сезон и каким образом он провел Чемпионат Мира. Игроков вроде него не бывает много".



"Он обладает способностью творить волшебство в любой момент времени, и мне было приятно услышать, что игрок вроде него похвалил меня и сказал так много замечательных вещей про меня".



"Важно, чтобы он остался, потому что он давно выступает за "Челси" и добился здесь столь многого. Но я не могу говорить за Эдена. Он знает, что у него на уме, он знает свои желания, но я был бы счастлив выступать бок о бок с ним еще много лет", — цитирует Баркли Sky Sports.