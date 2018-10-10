Мерсон уверен, что "Арсенал" скоро проиграет с разгромным счетом

Экс-игрок "Арсенала" Пол Мерсон признался, что его не впечатляет затяжная победная серия команды Унаи Эмери, и крупное поражение "канониров" не за горами.

В минувшее воскресенье против "Фулхэма" подопечные Эмери одержали уже свою девятую подряд победу с учетом всех соревнований — 1:5. Благодаря этому результату "канониры" оказались всего в двух очках от вершины Премьер-Лиги.



Однако Мерсон считает, что в данный момент "Арсенал" выручает отличная форма нападающих. Оборона "канониров" по-прежнему выглядит уязвимой, и однажды это найдет отражение на итоговом счете матча, убежден Пол.



"Рано или поздно они снова завершат матч с крупным счетом — только в этот раз счет будет в пользу соперника. Их оборонительная игра никуда не годится".



"В данный момент есть ощущение, что они всегда способны забить, и это помогает им избегать беды. Но в оборонительном отношении они просто недостаточно хороши", — сообщил Мерсон в эфире Sky Sports.