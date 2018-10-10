Азар ждет сигнала от "Реала", чтобы определиться со своим будущим в "Челси"

Плеймейкер "Челси" Эден Азар ждет сигнала от "Реала", прежде чем принять решение о своем будущем на "Стэмфорд Бридж".

На днях игрок сборной Бельгии рассказал, что не уверен в своем будущем. По словам Азара, он разрывается между подписанием нового контракта с "синими" и своей мечтой поиграть за "Реал", который он назвал "лучшим клубом в мире".



По информации Sky Sports, руководство "Челси" все еще надеется склонить Азара к новому контракту взамен того, что истекает в конце следующего сезона. Однако сперва Эден должен развеять существующие сомнения.



Издание The Telegraph подчеркивает, что 27-летнему бельгийцу важно понять, насколько серьезен интерес "Реала" к его персоне и существует ли этот интерес вообще.



О своей готовности перейти в "Реал" Азар публично заявил еще минувшим летом, набравшись уверенности после яркого выступления со своей сборной на Чемпионате Мира в России. Однако победители Лиги Чемпионов даже не сделали своего предложения, несмотря на выгодную продажу Криштиану Роналду.



Повторять свою ошибку Эден не собирается. "Реал" должен будет предоставить гарантии Азару, что выйдет с предложением о его покупке по окончании сезона. Лишь тогда экс-игрок "Лилля" откажется от новой сделки с "синими" и будет настаивать на отъезде из Лондона.



В данный момент Азар не заинтересован в выступлении за какой-либо другой клуб, помимо "Реала". Эден готов подождать сигнала от испанского гранда до Нового года, и если этого сигнала не поступит, бельгиец свяжет свое будущее с "Челси".



Свое последнее предложение о новом контракте "синие" сделали Азару еще в конце прошлого года, выразив готовность поднять зарплату Эдена за пределы 300 тысяч фунтов в неделю. Однако после ярчайшего старта бельгийца в новом сезоне клуб дал понять, что может предложить еще более заманчивые условия. Игрок лишь нужно дать отмашку, чтобы переговоры возобновились.