Азар ждет сигнала от "Реала", чтобы определиться со своим будущим в "Челси"

Эден Азар Плеймейкер "Челси" Эден Азар ждет сигнала от "Реала", прежде чем принять решение о своем будущем на "Стэмфорд Бридж".

На днях игрок сборной Бельгии рассказал, что не уверен в своем будущем. По словам Азара, он разрывается между подписанием нового контракта с "синими" и своей мечтой поиграть за "Реал", который он назвал "лучшим клубом в мире".

По информации Sky Sports, руководство "Челси" все еще надеется склонить Азара к новому контракту взамен того, что истекает в конце следующего сезона. Однако сперва Эден должен развеять существующие сомнения.

Издание The Telegraph подчеркивает, что 27-летнему бельгийцу важно понять, насколько серьезен интерес "Реала" к его персоне и существует ли этот интерес вообще.

О своей готовности перейти в "Реал" Азар публично заявил еще минувшим летом, набравшись уверенности после яркого выступления со своей сборной на Чемпионате Мира в России. Однако победители Лиги Чемпионов даже не сделали своего предложения, несмотря на выгодную продажу Криштиану Роналду.

Повторять свою ошибку Эден не собирается. "Реал" должен будет предоставить гарантии Азару, что выйдет с предложением о его покупке по окончании сезона. Лишь тогда экс-игрок "Лилля" откажется от новой сделки с "синими" и будет настаивать на отъезде из Лондона.

В данный момент Азар не заинтересован в выступлении за какой-либо другой клуб, помимо "Реала". Эден готов подождать сигнала от испанского гранда до Нового года, и если этого сигнала не поступит, бельгиец свяжет свое будущее с "Челси".

Свое последнее предложение о новом контракте "синие" сделали Азару еще в конце прошлого года, выразив готовность поднять зарплату Эдена за пределы 300 тысяч фунтов в неделю. Однако после ярчайшего старта бельгийца в новом сезоне клуб дал понять, что может предложить еще более заманчивые условия. Игрок лишь нужно дать отмашку, чтобы переговоры возобновились.



Метки Азар, контракты, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.10.2018 05:55

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Последние комментарии:




  1. gringo1990 10.10.2018 06:36 # gringo1990
    Сигналом Реала будет подписание дон Антонио.
    Если даже уйдет из клуба, он этого заслужил как никто другой. Я не видел ни одного игрока из АПЛ который без лицемерия ясно дал понять свои позиции. А то некоторые Носатые, Коутинья клянутся в любви клубу целуя эмблему, и как только поступает заманчивое предложение устраивают бойкот

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  2. shymkentski 10.10.2018 06:13 # shymkentski
    Пришёл в 2012, уходит в 2019, 7 лет, выиграл все с Челси кроме ЛЧ, это больше чем Криштиану находился в МЮ, согласовать с Азаром контракт с отступными 200 млн, дать за лояльность 10млн и контракт до 2022 недельным окладом 400 кк, как замена Дибала с Заа прекрасно впишутся

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  3. xexexxxexex-077 10.10.2018 05:59 # xexexxxexex-077
    останься, не будь крысой&#128545;

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