"Челси" следит за поисками Конте новой работы

"Челси" внимательно следит за своим бывшим наставником Антонио Конте, компенсация за расторжение контракта с которым до сих пор не согласована.

Напомним, Конте был уволен со "Стэмфорд Бридж" минувшим летом — за год до истечения своего трудового договора. Остаточная стоимость контракта Антонио тогда составляла 9 миллионов фунтов.



Однако "синие" отказались выплачивать озвученную сумму, ссылаясь на то, что Конте поспособствовал своему увольнению и вдобавок нанес ущерб клубу, когда по собственной инициативе указал нападающему Диего Косте на дверь.



Как сообщает The Telegraph, итоговый размер компенсации также зависит от того, обзаведется ли Конте работой по ходу этого сезона. В последние недели 49-летнего итальянца сватают в "Манчестер Юнайтед", "Реал" и "Бавария".



По информации издания, контракт Конте с "Челси" был составлен таким образом, что Антонио лишается компенсационных выплат с того самого дня, как найдет новую работу — но только если эта работа будет в Англии.



Если предположить, что Конте сменит Жозе Моуриньо у руля "Юнайтед" до Нового года, то Антонио недосчитается минимум 5 млн. фунтов. Однако назначение итальянца в Мадриде или Мюнхене заставит "Челси" заплатить по полной.



Учитывая это, "Челси" внимательно следит за ситуацией с трудоустройством Конте. Если в конце концов сторонам не удастся уладить вопрос о компенсации полюбовно, это дело будет решаться в суде.