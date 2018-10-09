Дэвид Мойес выразил поддержку Моуриньо

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес выразил поддержку нынешнему наставнику "красных дьяволов" Жозе Моуриньо.

В минувший уикенд "Юнайтед" впервые выиграл в пяти последних матчах, одержав волевую победу 3:2 над "Ньюкаслом". Мойес считает, что этот результат может стать переломным моментом для Моуриньо, которому в этом сезоне приходится несладко.



"Это важно, что Жозе добился великолепного для себя результата в минувший уикенд. Не имеет значения, как ты побеждаешь, но он сделал это в хорошем стиле, одолев "Ньюкасл".



"Думаю, эта победа поможет слегка успокоить волнения. Всем тренерам "Манчестер Юнайтед" требуется время. У Жозе было время, и я уверен, он получит больше времени. Он победитель, и я уверен, он это подтвердит", — цитирует Мойеса Sky Sports.