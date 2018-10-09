Терри опережает Анри за право возглавить "Астон Виллу"

Бывший капитан "Челси" и сборной Англии Джон Терри может стать не ассистентом в "Астон Вилле", а главным тренером.

До сих пор основным претендентом на замену уволенному Стиву Брюсу считался Тьерри Анри. Однако француз не спешит соглашаться на предложение "Астон Виллы" и в данный момент вернулся к исполнению своих обязанностей помощника Роберто Мартинеса в сборной Бельгии.



Также ходят слухи об интересе к Анри со стороны "Монако". В сложившейся ситуации вакантный пост в клубе Чемпионшипа может занять Терри, которого ранее сватали в ассистенты легенды "Арсенала" на "Вилла Парк".



По информации The Independent, вероятность того, что Анри и Терри будут работать в дуэте предельно мала. "Астон Вилла" рассматривает Джона, в воскресенье объявившего о завершении игровой карьеры, как самостоятельного кандидата. Более того, теперь Терри является кандидатом номер один.