Хендерсон уверен, что Окслейд-Чемберлен вернет свое место в старте "Ливерпуля"

Джордан Хендерсон и Алекс Окслейд-Чемберлен Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ожидает, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен вернет свое место в стартовом составе команды, когда вернется в строй после травмы.

В прошлом месяце главный тренер "красных" Юрген Клопп, наконец, рассекретил сроки восстановления Окслейд-Чемберлена, получившего тяжелую травму колена в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле.

По словам Клоппа, возвращение Алекса до окончания сезона "стало бы бонусом". Впереди у 25-летнего англичанина еще много месяцев реабилитации, однако Хендерсон ожидает, что в будущем его партнер вновь будет играть важную роль, несмотря на возросшую конкуренцию в центре поля "Ливерпуля".

"Я знаю, что он вернется сильнее. Когда он это сделает и вернется в ритм, то снова будет выходить в стартовом составе".

"Будем надеяться, он продолжит идти на поправку в прежнем темпе, потому что его реабилитация складывается хорошо. Надеюсь, так будет и дальше, потому что Окса ждет важная роль, когда он вернется".

"Он славный парень, и я просто надеюсь, что эта травма закалит его, и он вернется к нам как можно скорее, потому что он игрок огромной важности для нас", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.



Метки Ливерпуль, Окслейд-Чемберлен, травмы, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2018 21:00

Количество просмотров Просмотров: 478

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Последние комментарии:




  1. brown-ale 09.10.2018 22:03 # brown-ale
    Сядет между Хендо и Фабиньо на лавке. Саб сри.

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  2. mixmaster 09.10.2018 21:52 # mixmaster
    Вернётся, что бы снова угодить в лазарет...

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  3. manutd-20champ 09.10.2018 21:27 # manutd-20champ
    пока чемб вернётся, хрендерсон на пенсию уйдёт

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  4. liverfun 09.10.2018 21:22 # liverfun
    здоровья топарику, очень сильно прибавил во второй половине прошлого сезона. сейчас его не хватает команде

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  5. electric 09.10.2018 21:20 # electric
    Ну что за конч?
    Вернёт место, которое ты занимаешь, далпаёп.

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