Хендерсон уверен, что Окслейд-Чемберлен вернет свое место в старте "Ливерпуля"
Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ожидает, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен вернет свое место в стартовом составе команды, когда вернется в строй после травмы.
В прошлом месяце главный тренер "красных" Юрген Клопп, наконец, рассекретил сроки восстановления Окслейд-Чемберлена, получившего тяжелую травму колена в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле.
По словам Клоппа, возвращение Алекса до окончания сезона "стало бы бонусом". Впереди у 25-летнего англичанина еще много месяцев реабилитации, однако Хендерсон ожидает, что в будущем его партнер вновь будет играть важную роль, несмотря на возросшую конкуренцию в центре поля "Ливерпуля".
"Я знаю, что он вернется сильнее. Когда он это сделает и вернется в ритм, то снова будет выходить в стартовом составе".
"Будем надеяться, он продолжит идти на поправку в прежнем темпе, потому что его реабилитация складывается хорошо. Надеюсь, так будет и дальше, потому что Окса ждет важная роль, когда он вернется".
"Он славный парень, и я просто надеюсь, что эта травма закалит его, и он вернется к нам как можно скорее, потому что он игрок огромной важности для нас", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.
09.10.2018 21:00
Просмотров: 478
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Сядет между Хендо и Фабиньо на лавке. Саб сри.
(ответить)
Вернётся, что бы снова угодить в лазарет...
(ответить)
пока чемб вернётся, хрендерсон на пенсию уйдёт
(ответить)
здоровья топарику, очень сильно прибавил во второй половине прошлого сезона. сейчас его не хватает команде
(ответить)
Ну что за конч?
Вернёт место, которое ты занимаешь, далпаёп.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий