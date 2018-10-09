Хендерсон уверен, что Окслейд-Чемберлен вернет свое место в старте "Ливерпуля"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон ожидает, что полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен вернет свое место в стартовом составе команды, когда вернется в строй после травмы.

В прошлом месяце главный тренер "красных" Юрген Клопп, наконец, рассекретил сроки восстановления Окслейд-Чемберлена, получившего тяжелую травму колена в матче Лиги Чемпионов против "Ромы" в апреле.



По словам Клоппа, возвращение Алекса до окончания сезона "стало бы бонусом". Впереди у 25-летнего англичанина еще много месяцев реабилитации, однако Хендерсон ожидает, что в будущем его партнер вновь будет играть важную роль, несмотря на возросшую конкуренцию в центре поля "Ливерпуля".



"Я знаю, что он вернется сильнее. Когда он это сделает и вернется в ритм, то снова будет выходить в стартовом составе".



"Будем надеяться, он продолжит идти на поправку в прежнем темпе, потому что его реабилитация складывается хорошо. Надеюсь, так будет и дальше, потому что Окса ждет важная роль, когда он вернется".



"Он славный парень, и я просто надеюсь, что эта травма закалит его, и он вернется к нам как можно скорее, потому что он игрок огромной важности для нас", — цитирует Хендерсона Liverpool Echo.