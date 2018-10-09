Озил снова готов помочь "Арсеналу"

Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил восстановился от травмы и уже приступил к тренировкам.

29-летнего Озила внезапно не оказалось в заявке на воскресный матч Премьер-Лиги с "Фулхэмом". Как позже объяснил главный тренер "канониров" Унаи Эмери, немец получил травму спины.



По информации Daily Mirror, повреждение оказалось не слишком серьезным. Уже сегодня Озил приступил к восстановительным занятиям на тренировочной базе "Арсенала" в Колни.



С учетом того, что следующий матч с "Лестером" состоится лишь на 22 октября, у Месута будет полно времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и сделать заявку на возвращение в стартовый состав.