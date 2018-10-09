Озил снова готов помочь "Арсеналу"

Месут Озил Плеймейкер "Арсенала" Месут Озил восстановился от травмы и уже приступил к тренировкам.

29-летнего Озила внезапно не оказалось в заявке на воскресный матч Премьер-Лиги с "Фулхэмом". Как позже объяснил главный тренер "канониров" Унаи Эмери, немец получил травму спины.

По информации Daily Mirror, повреждение оказалось не слишком серьезным. Уже сегодня Озил приступил к восстановительным занятиям на тренировочной базе "Арсенала" в Колни.

С учетом того, что следующий матч с "Лестером" состоится лишь на 22 октября, у Месута будет полно времени, чтобы набрать оптимальные кондиции и сделать заявку на возвращение в стартовый состав.



Метки Арсенал, Озил, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2018 20:00

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  1. zzspurs 09.10.2018 20:33 # zzspurs
    Помочь обкакаться...

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  2. ccchelsea 09.10.2018 20:24 # ccchelsea
    Помочь - это значит опять сломаться?

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  3. chebrec 09.10.2018 20:01 # chebrec
    Поможет ггшным чемп оформить

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