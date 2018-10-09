Кристенсена расстраивает недоверие Сарри
Защитник "Челси" Андреас Кристенсен признался, что ему тяжело свыкнуться с ролью запасного.
В прошлом сезоне Антонио Конте дал шанс датчанину, и тот не подвел. В общей сложности Кристенсен сыграл 27 матчей только в Премьер-Лиге, а также получил опыт выступлений в Лиге Чемпионов. Единственная грубая ошибка Андреаса пришлась на игру с "Барселоной".
После назначения Маурицио Сарри защитник обнаружил себя вне стартового состава. Итальянский тренер предпочитает ему Давида Луиса и Антонио Рюдигера. Кристенсен недоволен сложившейся ситуацией, но об уходе из клуба пока не помышляет.
"Сезон складывается для меня не лучшим образом, но я должен найти способ, как вернуться в состав. Я не совсем понимаю, как это сделать, но знаю, что все зависит только от меня".
"Сейчас ситуация выглядит очень тяжелой. Мы показываем хорошие результаты, добиваемся побед и демонстрируем отличный футбол. Проводить ротацию сейчас просто нет смысла. Мне нелегко с этим смириться, но интересы команды, разумеется, на первом месте", - сообщил Кристенсен Daily Mail.
09.10.2018 19:00
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Последние комментарии:
Ему явно не хватает игрового времени, чтобы набраться уверенности. Учитывая, что оборона Челсей в данный момент не является сверхнадёжной (пускай Челсей и не много пропустил), он вполне может заменить того же Рюдигера.
Но вот Луиза вряд ли. Бразил хоть и убер-привоза, но он единственный защ в команде с хорошим пассом, что для Сарри явно важнее, чем умение делать подкаты.
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В МЮ и Арсенале железобетонно играл бы в основе. Но в Челси это максимум уровень скамейки, нужно прибавлять во всех компонентах.
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Пока только привозит
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Стопэ, а кто тогда лучший молодой цз лиги по мнению пенсов? Ааа, макчикрен
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Да он же днарь, как раз уровня шленсе
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