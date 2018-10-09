Кристенсена расстраивает недоверие Сарри

Защитник "Челси" Андреас Кристенсен признался, что ему тяжело свыкнуться с ролью запасного.

В прошлом сезоне Антонио Конте дал шанс датчанину, и тот не подвел. В общей сложности Кристенсен сыграл 27 матчей только в Премьер-Лиге, а также получил опыт выступлений в Лиге Чемпионов. Единственная грубая ошибка Андреаса пришлась на игру с "Барселоной".



После назначения Маурицио Сарри защитник обнаружил себя вне стартового состава. Итальянский тренер предпочитает ему Давида Луиса и Антонио Рюдигера. Кристенсен недоволен сложившейся ситуацией, но об уходе из клуба пока не помышляет.



"Сезон складывается для меня не лучшим образом, но я должен найти способ, как вернуться в состав. Я не совсем понимаю, как это сделать, но знаю, что все зависит только от меня".



"Сейчас ситуация выглядит очень тяжелой. Мы показываем хорошие результаты, добиваемся побед и демонстрируем отличный футбол. Проводить ротацию сейчас просто нет смысла. Мне нелегко с этим смириться, но интересы команды, разумеется, на первом месте", - сообщил Кристенсен Daily Mail.