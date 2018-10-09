Фабиньо доволен своей адаптацией в "Ливерпуле"

Полузащитник Фабиньо заявил, что доволен процессом своей адаптации в Англии и скоро будет готов побороться за место в составе "Ливерпуля".

Напомним, "красные" объявили о приобретении Фабиньо у "Монако" за 43.7 миллионов фунтов еще в мае, однако главный тренер Юрген Клопп очень осторожен в отношении своего новичка — бразилец принял участие лишь в трех из 11 матчей "Ливерпуля" в этом сезоне.



Тем не менее, 24-летний полузащитник не испытывает никаких негативных ощущений, уверяя, что "это лишь начало". Фабиньо уверен, что будет играть больше, особенно после выбывания с травмой Джеймса Милнера.



"Процесс моей адаптации к английскому футболу проходит очень хорошо. Убежден, еще во время предсезонного периода я понял, как играет Юрген Клопп и как играет команда".



"Также у меня очень хорошие отношения со своими партнерами по команде, особенно с бразильцами. Роберто Фирминно мне помогает, как и Алиссон".



"Я стал играть чуть больше, и это важно, потому адаптация всегда проходит лучше, когда ты играешь матчи. Это новый опыт для меня, потому что Клопп работает иначе, нежели я привык. Но я научусь этому".



"Я уже научился кое-каким вещам у него, но это лишь начало. Он очень требовательный тренер в отношении своих игроков — не только в матчах, но и на тренировках", — цитирует Фабиньо Sky Sports.