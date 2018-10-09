Матич возвращается в "Юнайтед" на лечение

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич досрочно покинул расположение сборной Сербии из-за проблем со здоровьем.

Минувшим летом Матичу была проведена операция, из-за чего полузащитник пропустил старт сезона. Вернувшись в строй, полузащитник отыграл восемь матчей во всех турнирах.

Очередная проблема настигла Неманью в расположении сборной Сербии. Туда он отправился, чтобы провести матчи с Черногорией и Румынией в рамках Лиги Наций.

По информации Daily Mirror, врачи национальной команды выявили у Матича повреждение, из-за которого 30-летний игрок уже покинул расположение сборной. Высока вероятность, что Неманья пропустит визит к "Челси" после международной паузы. Характер травмы не раскрывается.




Метки Манчестер Юнайтед, Матич, травмы

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2018 17:00

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