Матич возвращается в "Юнайтед" на лечение
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич досрочно покинул расположение сборной Сербии из-за проблем со здоровьем.
Минувшим летом Матичу была проведена операция, из-за чего полузащитник пропустил старт сезона. Вернувшись в строй, полузащитник отыграл восемь матчей во всех турнирах.
Очередная проблема настигла Неманью в расположении сборной Сербии. Туда он отправился, чтобы провести матчи с Черногорией и Румынией в рамках Лиги Наций.
По информации Daily Mirror, врачи национальной команды выявили у Матича повреждение, из-за которого 30-летний игрок уже покинул расположение сборной. Высока вероятность, что Неманья пропустит визит к "Челси" после международной паузы. Характер травмы не раскрывается.
09.10.2018 17:00
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