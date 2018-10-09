Анри пока не определился насчет работы с "Астон Виллой"

Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри пока не принял решение о том, возглавит ли он "Астон Виллу".

Попрощавшись со Стивом Брюсом на прошлой неделе, "Астон Вилла" избрала в качестве своей приоритетной цели 41-летнего Анри, который ассистирует в сборной Бельгии Роберто Мартинесу.



Сватали на "Вилла Парк" и самого Мартинеса, однако Sky Sports стало известно, что экс-наставник "Эвертона" более не претендует на работу с бирмингемским клубом. Что касается Тьерри, то он пока не принял решение относительно своего будущего.



Более того, теперь переговоры между "Астон Виллой" и Анри могут замедлиться, потому что Тьерри прибыл в расположение бельгийской сборной, чтобы вместе с Мартинесом готовить команду к матчам против Швейцарии и Голландии.



Также известно, что "вилланы" пока не обращались к федерации футбола Бельгии — ни насчет Анри, ни насчет Мартинеса.