Анри пока не определился насчет работы с "Астон Виллой"

Тьерри Анри Ассистент главного тренера сборной Бельгии Тьерри Анри пока не принял решение о том, возглавит ли он "Астон Виллу".

Попрощавшись со Стивом Брюсом на прошлой неделе, "Астон Вилла" избрала в качестве своей приоритетной цели 41-летнего Анри, который ассистирует в сборной Бельгии Роберто Мартинесу.

Сватали на "Вилла Парк" и самого Мартинеса, однако Sky Sports стало известно, что экс-наставник "Эвертона" более не претендует на работу с бирмингемским клубом. Что касается Тьерри, то он пока не принял решение относительно своего будущего.

Более того, теперь переговоры между "Астон Виллой" и Анри могут замедлиться, потому что Тьерри прибыл в расположение бельгийской сборной, чтобы вместе с Мартинесом готовить команду к матчам против Швейцарии и Голландии.

Также известно, что "вилланы" пока не обращались к федерации футбола Бельгии — ни насчет Анри, ни насчет Мартинеса.



Метки Анри, Астон Вилла, Мартинес, сборная Бельгии, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 09.10.2018 16:00

Количество просмотров Просмотров: 341

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. parlor3 09.10.2018 17:33 # parlor3
    давай набирайся опыта, что он себя как тренер представляет пока не понятно.

    (ответить)

  2. mancunia-planet 09.10.2018 16:08 # mancunia-planet
    да на_уй тебе это вобще сдалось!

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: