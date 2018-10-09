Райт поддержал "Арсенал" в ситуации с Рэмси

Легенда "Арсенала" Ян Райт считает, что клуб поступает правильно, не идя на поводу к полузащитника Аарона Рэмси в процессе обсуждения нового контракта.

На прошлой неделе стало известно, что переговоры "Арсенала" и Рэмси о продлении истекающего в конце сезона контракта зашли в тупик и были окончательно свернуты по инициативе клуба. Таким образом, следующим летом Аарон сможет покинуть "Эмирейтс" свободным агентом.



По слухам, 27-летний валлиец требовал от "канониров" резко повысить свою зарплату — даже не заоблачного уровня Месута Озила, а до уровня Пьер-Эмерика Обамеянга и Генриха Мхитаряна, которые получают по 170 тысяч фунтов в неделю.



Райт сожалеет, что "Арсенал" может лишиться такого игрока, но одновременно считает, что эта ситуация станет важным посланием для остальных членов команды.



"Что мне нравится в нем и за что я всегда буду его ценить, так это то, что он никогда не прячется. Как бы ему ни доставалось, он никогда не прячется".



"Но в данной ситуации я вынужден занять сторону "Арсенала", они должны сделать своего рода заявление после такого количества игроков, потерянных в похожей манере".



"Убежден, "Арсенал" хочет сохранить его, но они должны сделать это заявление. Своим решением завершить переговоры с Рэмси они должны показать всем остальным в команде, что с этого дня они не будут идти на поводу игроков и платить больше, чем эти игроки заслуживают".



"Это будет громкое заявление, потому что мы на пороге потери очередного игрока, который был полезен для "Арсенала", — сообщил Райт в радиоэфире BBC 5 Live.