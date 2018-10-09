Рюдигер возвращается в "Челси" с травмой

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер покинул расположение сборной Германии из-за травмы паха.

После гостевой победы над "Саутгемптоном" защитнику потребовалась помощь медицинского штаба "Челси". Обследовавшись у врачей сборной Германии, Рюдигер подтвердил, что возвращается в клуб на лечение.



"Я не сыграю за сборную Германии в двух предстоящих матчах (против Голландии и Франции). У меня возникли проблемы с пахом".



"Во время паузы я проведу несколько индивидуальных тренировок. Уверен, совсем скоро вернусь на поле. Желаю моим товарищам по команде только победы", - сообщил Рюдигер в твиттере.