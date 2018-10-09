Карвахаль хочет поиграть в Премьер-Лиге
Правый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль признался, что в остатке карьеры хочет поиграть в Премьер-Лиге.
Вместе с мадридским клубом Карвахаль четыре раза выиграл Лигу Чемпионов и еще один раз Ла Лигу. Судя по заявлению Дани, его мотивация в "Реале" близка к нулю: в остатке карьеры защитник хотел бы поиграть в Англии.
"Я действительно думаю об этом. И очевидно, что мне хотелось бы поиграть там. Я буду очень рад, если такой опыт у меня вообще появится. Я не хочу предсказывать, когда переезд состоится. Есть вариант, при котором я проведу в Мадриде всю оставшуюся карьеру".
"Правда в том, что меня не интересует переезд в условные Катар или Китай. Туда едут только ради денег. Мне хотелось бы попробовать себя в Премьер-Лиге. Посмотрим, что подкинет мне судьба", - сообщил Карвахаль ESPN.
09.10.2018 13:00
Просмотров: 1024
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
в остатке карьеры в уотфорд или вест хэм попадет
(ответить)
Топовая замена Дзаппакосте была бы. Как раз в команде уже есть Ковачич и Мората, так что велком.
(ответить)
В Ливерпуль вестимо. Вместо таа в основу.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий