Карвахаль хочет поиграть в Премьер-Лиге

Дани Карвахаль Правый защитник "Реала" Даниэль Карвахаль признался, что в остатке карьеры хочет поиграть в Премьер-Лиге.

Вместе с мадридским клубом Карвахаль четыре раза выиграл Лигу Чемпионов и еще один раз Ла Лигу. Судя по заявлению Дани, его мотивация в "Реале" близка к нулю: в остатке карьеры защитник хотел бы поиграть в Англии.

"Я действительно думаю об этом. И очевидно, что мне хотелось бы поиграть там. Я буду очень рад, если такой опыт у меня вообще появится. Я не хочу предсказывать, когда переезд состоится. Есть вариант, при котором я проведу в Мадриде всю оставшуюся карьеру".

"Правда в том, что меня не интересует переезд в условные Катар или Китай. Туда едут только ради денег. Мне хотелось бы попробовать себя в Премьер-Лиге. Посмотрим, что подкинет мне судьба", - сообщил Карвахаль ESPN.




Метки Карвахаль, Реал

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2018 13:00

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Последние комментарии:




  1. wengerrrro 09.10.2018 13:27 # wengerrrro
    в остатке карьеры в уотфорд или вест хэм попадет

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  2. ccchelsea 09.10.2018 13:05 # ccchelsea
    Топовая замена Дзаппакосте была бы. Как раз в команде уже есть Ковачич и Мората, так что велком.

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  3. electric 09.10.2018 13:03 # electric
    В Ливерпуль вестимо. Вместо таа в основу.

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