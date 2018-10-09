Руни считает, что Моуриньо выставляют козлом отпущения

Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что Жозе Моуриньо зря критикуют в прессе.

По мнению Руни, выступавшего за "Юнайтед" больше десяти лет, вину за неудачные результаты с Моуриньо должны разделить игроки. Уэйн уверен: лепить из Жозе врага просто неправильно.



"Они в непростой ситуации, старт сезона выдался неудачным. Я знаю, что Жозе под давлением, но некоторые игроки должны разделить с ним вину за результаты".



"Тренер может идеально подготовить команду, но на поле все-таки выходят игроки. Жозе стал слишком легкой мишенью для критики. Игроки должны показывать более классный футбол".



"То же самое было с Луи Ван Галем. Его критиковали в прессе, но я говорил партнерам, что мы должны выполнять свою работу гораздо лучше. Луи блестяще нас тренировал, но мы просто были недостаточно хороши на поле", - цитирует Руни Sky Sports.