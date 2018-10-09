Руни считает, что Моуриньо выставляют козлом отпущения
Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что Жозе Моуриньо зря критикуют в прессе.
По мнению Руни, выступавшего за "Юнайтед" больше десяти лет, вину за неудачные результаты с Моуриньо должны разделить игроки. Уэйн уверен: лепить из Жозе врага просто неправильно.
"Они в непростой ситуации, старт сезона выдался неудачным. Я знаю, что Жозе под давлением, но некоторые игроки должны разделить с ним вину за результаты".
"Тренер может идеально подготовить команду, но на поле все-таки выходят игроки. Жозе стал слишком легкой мишенью для критики. Игроки должны показывать более классный футбол".
"То же самое было с Луи Ван Галем. Его критиковали в прессе, но я говорил партнерам, что мы должны выполнять свою работу гораздо лучше. Луи блестяще нас тренировал, но мы просто были недостаточно хороши на поле", - цитирует Руни Sky Sports.
09.10.2018 12:00
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Последние комментарии:
Руни считает, что Моуриньо выставил себя козлом опущенным
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Читал на спортсе интересную теорию, что все дело в Райоле, который мутит воду с целью продать Погба куда-то и получить агентский процент или подписать новый контракт и тоже навариться. А Погба при другом тренере в топ клубе так и останется на прежнем уровне, если не хуже (никто ему столько свободы не даст)
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Кто-то выигрывает ЛЧ с Ди Маттео, а кто-то борется с Уотфордом под руководством Моуриньо. Есть такое дело. Порой пресса и любители футбола путают тренеров с игроками в ФИФУ на Плейстейшен.
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Руни аут! Ах да, уже.
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