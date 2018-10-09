Руни считает, что Моуриньо выставляют козлом отпущения

Моуриньо и Руни Бывший нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что Жозе Моуриньо зря критикуют в прессе.

По мнению Руни, выступавшего за "Юнайтед" больше десяти лет, вину за неудачные результаты с Моуриньо должны разделить игроки. Уэйн уверен: лепить из Жозе врага просто неправильно.

"Они в непростой ситуации, старт сезона выдался неудачным. Я знаю, что Жозе под давлением, но некоторые игроки должны разделить с ним вину за результаты".

"Тренер может идеально подготовить команду, но на поле все-таки выходят игроки. Жозе стал слишком легкой мишенью для критики. Игроки должны показывать более классный футбол".

"То же самое было с Луи Ван Галем. Его критиковали в прессе, но я говорил партнерам, что мы должны выполнять свою работу гораздо лучше. Луи блестяще нас тренировал, но мы просто были недостаточно хороши на поле", - цитирует Руни Sky Sports.




Метки Манчестер Юнайтед, Моуриньо, Руни

Автор foxmcfc   

Дата 09.10.2018 12:00

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  1. mancunia-planet 09.10.2018 13:14 # mancunia-planet
    Руни считает, что Моуриньо выставил себя козлом опущенным

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  2. pauk 09.10.2018 12:53 # pauk
    Читал на спортсе интересную теорию, что все дело в Райоле, который мутит воду с целью продать Погба куда-то и получить агентский процент или подписать новый контракт и тоже навариться. А Погба при другом тренере в топ клубе так и останется на прежнем уровне, если не хуже (никто ему столько свободы не даст)

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  3. vyrentz 09.10.2018 12:34 # vyrentz
    Кто-то выигрывает ЛЧ с Ди Маттео, а кто-то борется с Уотфордом под руководством Моуриньо. Есть такое дело. Порой пресса и любители футбола путают тренеров с игроками в ФИФУ на Плейстейшен.

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  4. antiterror 09.10.2018 12:19 # antiterror
    Руни аут! Ах да, уже.

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